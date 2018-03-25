«ТехноВесна» стартует в Текстильщиках

Цикл образовательных программ под общим названием «ТехноВесна», подготовленный к школьным каникулам, стартуют во дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

— В этом году мы предлагаем поучаствовать в «ТехноВесне», — говорит начальник отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — Программа «Парадоксальные вопросы из увлекательной физики!» повысит интерес школьников к физике через парадоксы механики. Занятия по программе «Моя IQ-игрушка на 3D-принтере» дадут возможность детям создавать трехмерные объекты в программе Autodesk Fusion 360 и распечатывать их на 3D-принтерах.

Занятия по 3D-моделированию будут проходить со 02 по 06 апреля, а занятия по программе «Парадоксальные вопросы из увлекательной физики!» — с 09 по 13 апреля. Обучение бесплатное и будет проводиться по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 1. Запись уже открыта на официальном сайте мэра и правительства города.