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В аэропорту Сургута нашли специи с семенами карантинного сорняка
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В аэропорту Сургута нашли специи с семенами карантинного сорняка 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С начала 2018 года, это уже четвёртая попытка ввести на территорию Югры, заражённые сорняками специи, сообщаете Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
В импортируемых из Таджикистана приправах обнаружены семена повилки полевой. Это стеблевой паразит, который является карантинным сорняком, уничтожающим и высушивающим культурные растения. Повилка вредна и ядовита для животных.
Владимир Геннадьевич Шулдиков, и.о. начальника Ханты-Мансийского отдела Управления федеральной службы: «Повелика полевая — карантинный объект, выявленный в зире. Есть его не опасно. Это рядовое изъятие, практически с каждого рейса изымаются. Например, четырехпятнистая зерновка, живет в фасоли, размножается там. Досматривается таможней, если что-то обнаруживается, приглашается наш специалист и как правило при выявлении карантинных растений и насекомых, это уничтожается тут же — в аэропорту, сжигаем. В данном случае семена повелики нашли в траве гармала с семенами — без фитосанитарного сертификата. Провоз семян повелики запрещен пунктом 7.1 статьи 22 ФЗ от 21.07.2014 года № 206 ФЗ „О карантине растений“. Если бы люди съели, это было бы не опасно, но если бы семена попали на поле, сорняк бы разросся, он уничтожает все другие растения, и бороться с ним трудно».
АиФ Югра: последние новости
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