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Плюшевых аристократов и кошек-великанов представят на выставке в Ижевске
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Плюшевых аристократов и кошек-великанов представят на выставке в Ижевске 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится выставка кошек и цветов. Как сообщают организаторы, экспозиция продлиться два дня, 31 марта и 1 апреля.
Посетители смогут увидеть разнообразие декоративных цветов: царственные орхидеи, очаровательные фиалки и глоксинии, разноцветные колеусы, экзотические адениумы, солнечные абутилоны — уникальные коллекции комнатных растений.
Участниками международной выставке кошек станут более сотни животных из разных регионов России: «плюшевые аристократы» — британские короткошерстные, «кошки-великаны» — мейн-куны, «шотландцы» и яркие бенгальские кошки. Также будут представлены редкие, очень дорогие породы. Оценивать их породные качества в Ижевск приедут лучшие эксперты фелинологи.
Гостей ждут 31 марта и 1 апреля в ТЦ «СтройПорт» по адресу: ул. Кирова, 146 (рядом с ТЦ «Флагман») с 10:00 до 18:00.
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