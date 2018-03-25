В Челябинской области проснулись первые сурки

На юге Челябинской области уже проснулись сурки. Зверьки вышли из спячки в заказнике Брединского района. Они проспали даже больше, чем всю зиму — почти 7 месяцев. Кстати, их городские собратья пока встречать весну не намерены: в челябинском зоопарке животные еще дремлют.

— За долгую зиму жировые запасы у них сильно истощились, а в природе корма (травянистых растений) еще долго не будет — придется довольствоваться луковицами и другими подземными вегетативными частями степных растений. Кроме того, у самок весной появляется потомство, на вынашивание и выкармливание которого потребуется много энергии. — сообщили в Особо охраняемых природных территориях Челябинской области.

Отметим, что пробуждение сурков традиционно связывают с приходом настоящей весны. И погода это подтверждает. Уже сейчас держится плюсовая температура, а к четвергу столбик термометра доползет до +7. А во вторник, 27 марта, синоптики обещают дожди.