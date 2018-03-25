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Весна на пороге: в Китае расцвела сакура
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Весна на пороге: в Китае расцвела сакура 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
В городе Чжанпин, провинция Фуцзянь, Китай, цветение вишневых садов началось в конце января и продлится до конца марта.
Посмотреть на это чудо природы в центральный парк приходят тысячи людей.
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