Весна на пороге: в Китае расцвела сакура

В городе Чжанпин, провинция Фуцзянь, Китай , цветение вишневых садов началось в конце января и продлится до конца марта.

Посмотреть на это чудо природы в центральный парк приходят тысячи людей.