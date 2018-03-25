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Весна на пороге: в Китае расцвела сакура
Sputnik Молдова
2 часа назад
Фото:
Sputnik Молдова
Комментарии
В городе Чжанпин, провинция Фуцзянь,
Китай
, цветение вишневых садов началось в конце января и продлится до конца марта.
Посмотреть на это чудо природы в центральный парк приходят тысячи людей.
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