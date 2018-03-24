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Миллионы тюльпанов зацвели в провинции Аньхой
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Миллионы тюльпанов зацвели в провинции Аньхой 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь
Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь
Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь
Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь
Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь
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