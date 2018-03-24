Миллионы тюльпанов зацвели в провинции Аньхой

Хэфэй, 23 марта / Синьхуа / — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь

Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь

Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь

Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь

Хэфэй, 23 марта /Синьхуа/ — Более 2 млн тюльпанов распустились недавно в ландшафтном парке «Баньтан» в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа / Го Чэнь