Столичные медики готовы к ЧМ-2018

Московских медиков проверили на знание английского языка и на готовность к оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

«При подготовке к чемпионату мира 270 врачей отработали приемы сердечно-легочной реанимации с применением наружного автоматического дефибриллятора. С ноября 2017 года они также повышают уровень знаний английского языка: 293 человека уже прошли курсы, еще 400 завершат обучение к апрелю. В основном это врачи-реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период проведения мундиаля на стадионах, площадке «Фестиваль болельщиков», в международном вещательном центре, штаб-квартире ФИФА, а также на базах команд и тренировочных площадках будут дежурить свыше 320 специалистов и до 100 бригад скорой медицинской помощи.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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