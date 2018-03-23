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Столичные медики готовы к ЧМ-2018
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Столичные медики готовы к ЧМ-2018 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Московских медиков проверили на знание английского языка и на готовность к оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«При подготовке к чемпионату мира 270 врачей отработали приемы сердечно-легочной реанимации с применением наружного автоматического дефибриллятора. С ноября 2017 года они также повышают уровень знаний английского языка: 293 человека уже прошли курсы, еще 400 завершат обучение к апрелю. В основном это врачи-реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период проведения мундиаля на стадионах, площадке «Фестиваль болельщиков», в международном вещательном центре, штаб-квартире ФИФА, а также на базах команд и тренировочных площадках будут дежурить свыше 320 специалистов и до 100 бригад скорой медицинской помощи.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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