Водитель «скорой помощи» сбил двух человек на пешеходном переходе

Машина «скорой помощи» сбила двух людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, на ул. 6-я Радиальная на пешеходном переходе водитель кареты «скорой помощи» совершил наезд на пешеходов, пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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