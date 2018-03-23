Водитель «скорой помощи» сбил двух человек на пешеходном переходе 

Машина «скорой помощи» сбила двух людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, на ул. 6-я Радиальная на пешеходном переходе водитель кареты «скорой помощи» совершил наезд на пешеходов, пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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