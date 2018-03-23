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Ежегодная конференция «Управление качеством» в МАИ собрала представителей 29 вузов
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Ежегодная конференция «Управление качеством» в МАИ собрала представителей 29 вузов 

Управа района Сокол города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
С 15 по 16 марта 2018 года в Московском авиационном институте (МАИ) проходила ежегодная XVII международная научно-практическая конференция «Управление качеством». Как сообщает пресс-служба вуза, в адрес оргкомитета конференции поступило 76 докладов от 124 авторов из 15 городов России.
«В работе конференции приняли участие представители 29 вузов и 15 компаний. Преподавателями, сотрудниками, аспирантами и студентами МАИ написано 39 докладов», — говорится в материале.
Из поступивших докладов был составлен и напечатан сборник избранных научных трудов конференции, который вместе с дополнительными материалами вручался каждому публиковавшемуся участнику конференции при регистрации. (жм)
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