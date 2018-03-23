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В Москве пройдет выставка TransRussia/TransLogistica 2018
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В Москве пройдет выставка TransRussia/TransLogistica 2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
23-я международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2018 пройдет 17-19 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
В этом году в мероприятии примут участие более 350 российских и иностранных компаний. Монголия и Иран представят свои павильоны впервые.
В рамках деловой программы пройдет пять конференций, в их числе два новых проекта: конференция «e-Commerce как драйвер развития логистики в России» и конференция по управлению и оптимизации цепей поставок.
Выставка TransRussia/TransLogistica считается одной из крупнейших отраслевых площадок для представителей транспортно-логистического рынка и инструментом поиска бизнес-партнеров и поставщиков услуг.
Специалисты могут получить электронный билет на сайте и посетить выставку бесплатно.
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