Необычный способ размножения тюльпанов

Не первый год я выращиваю цветы, сколько растений прошло через мои руки — не сосчитать. Казалось бы, уже трудно чем-либо удивить. Оказалось — можно, да еще как! Очередной сюрприз преподнесли луковичные.

Необычный тюльпанчик) Фото автора

В канун 8 Марта мне подарили букет тюльпанов, я поставила их в вазу с обычной водопроводной водой, без всяких препаратов и добавок. Позже к ним подселилась ветка мимозы. Так и стоял мой весенний букет, радуя глаз и поднимая настроение. Дней через десять дней тюльпаны завяли, пришло время отправить их в компост. Вытащив из вазы поникшие растения, я глазам не поверила: на стебле одного из тюльпанов в основании листа красовалась молодая белая луковица! И не микроскопическая, а вполне себе крупненькая!

Та самая молодая луковица на стебле. Фото автора

Я удивилась, изумилась и растерялась одновременно. Раньше мне не приходилось не то что видеть, но даже краешком уха слышать о том, что такое возможно! Тюльпан, конечно, в компост не попал. Детку-луковицу от стебля пока отделять не стала, вдруг «новорожденная» еще питательные вещества от него получает. Как мне думается, детка будет жизнеспособна)

Что скажете? Приходилось ли вам видеть нечто подобное?