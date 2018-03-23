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Необычный способ размножения тюльпанов
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Необычный способ размножения тюльпанов 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Не первый год я выращиваю цветы, сколько растений прошло через мои руки — не сосчитать. Казалось бы, уже трудно чем-либо удивить. Оказалось — можно, да еще как! Очередной сюрприз преподнесли луковичные.
Необычный тюльпанчик) Фото автора
В канун 8 Марта мне подарили букет тюльпанов, я поставила их в вазу с обычной водопроводной водой, без всяких препаратов и добавок. Позже к ним подселилась ветка мимозы. Так и стоял мой весенний букет, радуя глаз и поднимая настроение. Дней через десять дней тюльпаны завяли, пришло время отправить их в компост. Вытащив из вазы поникшие растения, я глазам не поверила: на стебле одного из тюльпанов в основании листа красовалась молодая белая луковица! И не микроскопическая, а вполне себе крупненькая!
Та самая молодая луковица на стебле. Фото автора
Я удивилась, изумилась и растерялась одновременно. Раньше мне не приходилось не то что видеть, но даже краешком уха слышать о том, что такое возможно! Тюльпан, конечно, в компост не попал. Детку-луковицу от стебля пока отделять не стала, вдруг «новорожденная» еще питательные вещества от него получает. Как мне думается, детка будет жизнеспособна)
Что скажете? Приходилось ли вам видеть нечто подобное?
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