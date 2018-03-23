Урожай и красота. 5 правил выбора семян и саженцев для дачи

У садоводов наступает горячая пора — время закладывать основу для будущего урожая. Рассказываем, как выбирать посадочный материал, чтобы сад и огород приносили только радость.

Выбрать время для покупки

Если для выращивания выбраны растения, которые высаживают в грунт рассадой, то семена для них можно приобретать уже сейчас, в марте — тогда к моменту посадки они успеют достигнуть нужного размера. Многие цветы, как уже было сказано выше, можно сеять в апреле, а значит, сейчас уже стоит задуматься об их приобретении. Однако некоторые садоводы уверены, что разница всё-таки есть: однолетники рекомендуют покупать весной, а многолетники — осенью.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников также можно приобретать и осенью, после «засыпания», и весной, однако нужно внимательно следить, чтобы на них не было листьев — такие деревца выглядят эффектнее, но приживаться будут хуже.

Оценить внешний вид При покупке посадочного материала следует обращать внимание не только на яркие фотографии «результата», но и на то, как выглядит сам товар.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь однородную по цвету кору и здоровые, достаточно развитые корни. Кстати, именно корни нужно осмотреть особенно тщательно — если они подсохли или поражены болезнью, растение может не прижиться в вашем саду.

Луковицы цветов лучше выбирать среднего размера с тонкой, нежной кожурой. На них не должно быть пятен, свидетельствующих о болезнях, я также размягчённых мест.

Обратить внимание на упаковку

При покупке семян важно внимательно осмотреть пакетик, в котором они лежат. Упаковка не должна быть мятой или надорванной — повреждения говорят о том, что содержимое могло подвергнуться внешним воздействиям и потерять всхожесть. Если целостность пакетика не вызывает сомнений, следует проверить, указаны ли на нём все необходимые данные:

Название культуры и сорта на русском и латинском языкахСведения о производителе — название компании, её адрес и контактные данные, в том числе телефон или почтовый адрес, на который можно отправить обращение или жалобуОписание растения, правила посадки и ухода за ним, сроки созревания (цветения) Масса семян — позволит определиться, сколько пакетиков необходимо купить именно для вашей дачи. В зависимости от размера, в 1 грамме может содержаться от нескольких десятков штук до десятка тысяч семянОбозначение стандарта на всхожесть семян (ГОСТ, ТУ) — подтверждение того, что посадочный материал прошёл сертификацию и соответствует всем требованиям. Также важно проследить, чтобы на упаковке был указан номер партииДата фасовки — эта информация позволит понять, как давно получены семена. Конечно, срок хранения влияет на всхожесть, однако даже «просроченный» материал некоторые садоводы умудряются пробудить при помощи особых стимуляторов.

Все данные на упаковке должны быть отпечатаны чётко. Размытый текст может свидетельствовать о небрежном производстве не только пакетика, но и самих семян. Подозрения должны вызвать и наклейки с новым текстом поверх информации на упаковке — вполне возможно, что таким способом продавец пытается скрыть отсутствие каких-то данных.

Если речь идёт о саженцах, то лучше всего должны быть защищены их корни. Поэтому в качестве упаковки используют различные контейнеры, чтобы не дать корневой системе высохнуть.

Воздержаться от покупок в обычных магазинах

Перед дачным сезоном практически в любом супермаркете отводят целую витрину под семена цветов и овощей. Рука так и тянется к ярким пакетикам, однако такая покупка похожа на лотерею: велика вероятность, что условия хранения товара могли быть нарушены, и семена не взойдут. Чтобы не получить разочарование вместо урожая, посадочный материал лучше приобретать в специализированных магазинах. Здесь и за качеством пристальнее следят, и проконсультировать смогут.

Ещё лучше, если есть возможность купить посадочный материал напрямую у производителя. Предпочтение стоит отдать крупным питомникам: при покупке саженцев с рук на сезонной ярмарке или прямо у дороги велик риск получить больное растение.

Надёжным поставщиком можно назвать компанию «Семена с Сибири» — она была основана 13 лет назад одной семьёй на Алтае и сегодня снабжает семенами и саженцами овощей, ягодных культур, плодовых деревьев, цветов и даже газонной травы не только Россию , но и Казахстан . Кстати, особенно актуально это для Южного Урала — что выросло в Сибири, то и в нашем климате приживётся. Кроме того, вместе с посадочным материалом можно заказать сразу всё необходимое — удобрения и стимуляторы роста, торфяные таблетки и укрывной материал.

Выбрать подходящие культуры

Каждому растению требуются особые условия содержания, при соблюдении которых можно рассчитывать на отличный результат. Поэтому, планируя приобрести новых питомцев для своего сада, нужно проанализировать, какие культуры наиболее благополучно приживутся именно на вашем участке. Нет смысла тратиться на пусть и очень красивые, но слишком теплолюбивые цветы, если они всё равно не смогут расти в нашем довольно суровом климате.

В этом ещё один плюс покупки посадочного материала в питомнике — специалисты, многие годы занимающиеся своим делом, смогут проконсультировать и подсказать, какие сорта подойдут вам больше других.