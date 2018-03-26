Сходила к врачам и уехала в Москву: рассказываем, что изменилось в жизни пермячки без паспорта

59.ru продолжает следить за судьбой девушки, живущей в Перми без документов, образования и медицинского обслуживания. О том, как она оказалась в таком положении, и кто уже успел предложить ей помощь, мы рассказали в прошлой публикации, где описаны первые четыре дня с момента знакомства корреспондента с героиней. Пятый и шестой день оказались не менее насыщенными — Полина (имя изменено, — прим.ред.) сходила к двум врачам и согласилась принять участие в программе на федеральном телеканале.

День 5. «От горя горло перехватило»

Сегодня девушка общается чуть смелее, чем в предыдущие дни. «Зачем вы со мной возитесь?» еще спрашивает, но уже реже. Полина воодушевлена, ведь в одной из городских больниц ее согласился бесплатно принять пульмонолог — врач, которые лечит астму и другие заболевания легких и бронхов.

— Он ведь меня, вылечит, да? Скажет, что нужно делать, чтобы не было приступов? — спрашивает Полина, собирая в пакет лекарства, чтобы показать доктору, чем лечилась до визита к нему. — Я на это очень надеюсь. Знаете, как мне тяжело? Особенно вечером. Вздохнуть не могу, вся бледнею.

По дороге в больницу Полина рассказывает, где научилась ухаживать за бабушкой (той самой, что приютила ее, и жила с девушкой вплоть до своей смерти в феврале 2018 года). Выяснилось, что до того, как бабушка Таня слегла, Полина подрабатывала сиделкой у другой пожилой женщины.

В частной клинике Полину осмотрели бесплатно

— Она была учительницей, преподавала английский в школе. И меня пыталась учить. Я до сих пор помню, как она мне говорила «Хеллоу, Полина», а я отвечала «Привет!», — вспоминает девушка. — Родственники этой женщины научили меня правильно переворачивать ее, мыть. Я потом так и со своей бабушкой делала.

В больнице нас с Полиной и ее названным братом встречают и ведут в кабинет, где врач «слушает», что происходит в ее легких.

— Астма есть, довольно тяжелая. Но свист и хрип, с которыми Полина дышит, точно не от этого, — говорит доктор, записывая на листок рекомендации по лечению, и отправляет нас в аптеку за препаратами. Ложиться в больницу сейчас не обязательно.

Выйдя из кабинета, названный брат девушки предполагает, что может быть причиной звуков, с которыми дышит Полина — «все от нервов, она очень переживает из-за смерти бабушки. Наверное, от горя горло перехватило».

Посовещавшись, решаем, что Полину нужно обследовать дальше, поэтому едем из государственной больницы в частную клинику. Там записываем девушку к лору, чтобы тот осмотрел ее нос, и сказал, что можно сделать с полипами, мешающими дышать. Врач сможет принять Полину завтра, поэтому заезжаем в аптеку за лекарствами, выписанными пульмонологом (за все платит названный брат), и едем в квартиру, где живет Полина.

У подъезда встречаем корреспондентов Первого канала. Они предлагают Полине стать героиней программы «Мужское/Женское», обещают помочь получить паспорт, отвести к лучшим столичным врачам. Полина смущается, говорит, что не верит в то, что может получить документ, но в итоге соглашается.

— А что, меня и Путин увидит? Он мне поможет? — спрашивает девушка, и сразу переходит на другую тему. — Вы только моего брата не ругайте, и сестру тоже. Они хорошие, просто у них проблемы, они не могут мне сильно помогать.

Поднимаемся наверх, Полина угощает всех чаем. Рассказывает о своей жизни. Делает это, по несколько раз повторяя фразы, характерно складывая руки, потирая суставы, держась руками за лицо. Видимо, переняла эти манеры у бабушки, которая ее воспитала.

Полина говорит — и плачет. Повторяет «Да кто мне даст-то этот паспорт, никому я не нужна». Успокаиваем девушку, чтобы она не плакала, отвлекаем ее разговорами на посторонние темы: о том, какая погода в Москве , какие достопримечательности она там сможет увидеть. Подбодрить Полину приезжает специалист краевого минсоца. Одна Полина остается только перед самым отходом ко сну.

День 6. Завтра — в Москву

Утро Полина проводит с братом и корреспондентами Первого канала. Встречаемся с ней днем, в частной клинике «Ухогорлонос», где она записана к лору. Видно, что она чувствует себя увереннее. В кабинет к врачу Полина идет одна.

Спустя двадцать минут Полина и врач Антон Осадчий выходят из кабинета.

— У Полины действительно полипы в носу. Их нужно удалять. Также нужно купить и принимать лекарства. Я написал, какие, — говорит врач.

— Спасибо! Сколько мы вам должны? — спрашивает названный брат Полины.

— Нисколько. Полина рассказала мне свою историю, и мы с руководством клиники приняли решение не брать с нее денег. Она может приходить к нам бесплатно и в будущем, — отвечает Антон Осадчий.

Поблагодарив врача за участие, едем домой. По дороге говорим Полине:

— Вот видишь, все хотят тебе помочь, а ты сомневалась, не верила.

Полина примеряет наряды для поездки в Москву

Полина улыбается и выглядит довольной.

Дома нас ждет еще одно важное дело — собрать Полину в дорогу, ведь уже завтра она отправляется в Москву, чтобы продолжить обследование и стать главной героиней передачи. Вера Попова из некоммерческой организации «Институт социального развития» привезла ей несколько сумок с вещами, так что выбрать есть из чего. Полина примеряет наряды один за другим. Одобряет далеко не все — у девушки есть собственное представление о том, что красиво, а что нет. Она любит хлопок, крой, не сковывающий движения, женственные юбки, стразы, вышивки.

Когда багаж готов, оставляем Полину с соседкой — именно она будет сопровождать ее в дороге. Съемки программы «Мужское/Женское» с ее участием запланированы на четверг.

Ранее уполномоченный по правам человека попросил правоохранительные органы дать оценку действиям членов семьи, в которой жила Полина. Он сравнил положение, которое занимала девушка, с рабским. Следственный комитет после высказываний омбудсмена начал проверку.

Если вам известна дата рождения Полины, имена и место жительства ее родителей или другие факты ее биографии, присылайте их на нашу электронную почту. Мы передадим их Министерству соцразвития. Благодаря этим данным ведомству будет проще отстаивать интересы Полины и, возможно, найти ее родственников. Мы будем рассказывать обо всех важных изменениях в жизни Полины.