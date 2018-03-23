In vitro vero: уникальный российский безвирусный питомник растений в Крыму

Пожалуй, клонированием сегодня уже никого не удивишь. И если такое размножение человеческого вида пока находится под этическими запретами, то с растениями всё гораздо проще. По сути, клонированием занимается любой садовод, черенкуя фруктовые деревья или розы, владелец комнатных фиалок, размножающий интересный сорт из добытого листка. И даже огородник, каждый год сажающий картошку.

In vitro: растение из пробирки

При вегетативном размножении черенками или отводками хотя и получается сохранить чистоту сорта, но клонированные образцы получают вместе с сортовыми признаками и весь набор вирусов, которые материнское растение успело накопить за свою жизнь.

In vitro vero: истина в пробиркеПолучение свободных от вирусов клонов возможно при меристемном размножении in vitro («в пробирке» — лат.). Меристемное размножение или микроклонирование — это черенкование, только микро, буквально на клеточном уровне. Этим и обеспечивается чистота материала: используемый садоводом черенок слишком большой и уже несёт в себе заразу. А при микроклонировании берётся микроскопический кусочек меристемы растения — активно делящихся клеток верхушечной или боковой почки. Скорость их деления настолько велика, что отделённый для размножения образец просто не успевает «обрасти» вирусами и патогенными бактериями.

Стерильность — первое требование

Стерильность — первое требование

Тончайший срез меристемы помещается в питательную среду в пробирке, и через некоторое время несколько клеток превращаются в полноценный новый побег со стеблем, листьями и корнями. Это растение, полученное in vitro, несёт в себе все сортовые признаки материнского, а самое главное — оно полностью свободно от вирусов. Теперь его можно посадить в горшочек и растить уже как обычный черенок или использовать для дальнейшего размножения, получая от него срезы меристемы.

Единственная сложность такого размножения для садовода-любителя (ну, помимо знания чего и где отрезать у растения, которое вы задумали размножать микроклонированием) — это абсолютная стерильность на всех этапах.

Биотехнологический комплекс в Никитском ботаническом садуВ Крыму в Никитском ботаническом саду в полную мощность заработал биотехнологический комплекс «Биотрон». Строительство лабораторий и их оснащение началось ещё в 2015 году. Конечно, лаборатории, занимающиеся микроклонированием, есть не только в Крыму. Но на сегодняшний день биотехнологический комплекс ботанического сада РАН является не только лабораторией для меристемного размножения, но и уникальным программно-технологическим многофункциональным полигоном для исследования, сохранения и развития генофонда редких, исчезающих или коммерчески привлекательных сортов растений.

Лаборатория in vitro в Никитском ботаническом саду. Фото с сайта awt.ru Микроклональные технологии размножения растений в научно-исследовательском комплексе Никитского ботанического сада позволяют не только поддерживать чистоту имеющихся сортов, но и заниматься селекцией новых — лаборатории «Биотрона» оснащены возможностями для создания различных условий, имитирующих разные климатические зоны нашей страны.

Учёные могут районировать сорта, не покидая лаборатории, буквально в шкафу — без апробации сортов в полевых условиях. А посадочные площади ботанического сада дают возможность перенести растения из стерильной пробирки в естественные условия. Ещё одно важное направление работы биотехнологического комплекса: биофарминг — применение генных технологий для производства лекарственных средств из растительного сырья.

Лаборатории и питомник «Биотрона» обеспечат для нужд сельского хозяйства, лесоводства, ландшафтно-паркового хозяйства, а также простых садоводов посадочный материал нового поколения — соответствующий заявленным сортам и полностью свободный от вирусных, бактериологических и грибковых заболеваний.