В Японии зацвела сакура

Цветение на Юге страны, в Осаке , продлится до первых чисел апреля, а на севере, в Аомори, Хоккайдо, Тохоку, начавшись позже, закончится в середине апреля.

В Токио, где сакура будет цвести примерно до 6 апреля, самое известное место для празднования фестиваля — парк Синдзюку-Гёэн, где растут более тысячи деревьев сакуры.

Сакура — традиционный цветок в Японии, олицетворяющий темы радости жизни в текущий момент, метафора человеческого существования, краткосрочного по сравнению с вечностью.

Публикация от yoshika_flower (@yoshika_takeda_flower)

22 Мар 2018 в 1:34 PDT