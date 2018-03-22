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В Японии зацвела сакура
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В Японии зацвела сакура 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На юге Японии началось цветение сакуры и традиционный фестиваль Japan Cherry Blossom, сообщает журнал Travel+Leisure.
Цветение на Юге страны, в Осаке, продлится до первых чисел апреля, а на севере, в Аомори, Хоккайдо, Тохоку, начавшись позже, закончится в середине апреля.
В Токио, где сакура будет цвести примерно до 6 апреля, самое известное место для празднования фестиваля — парк Синдзюку-Гёэн, где растут более тысячи деревьев сакуры.
Сакура — традиционный цветок в Японии, олицетворяющий темы радости жизни в текущий момент, метафора человеческого существования, краткосрочного по сравнению с вечностью.
Публикация от yoshika_flower (@yoshika_takeda_flower)
22 Мар 2018 в 1:34 PDT
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