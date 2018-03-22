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В районе Лефортово появятся «висячие сады»
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В районе Лефортово появятся «висячие сады» 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Новый мост над проектируемым парком «Зеленая река» планируется возвести в районе Лефортво на территории бывшей промзоны «Серп и Молот». Растения, посаженные в специальные чаши, создадут эффект «висячего сада».
— В специальные чаши высадят рябины, виноград, листья и ветви которого будут спускаться по опорам, формируя в зоне парка под мостом живописные «висячие сады», — рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
По его словам, уже готовы все несущие железобетонные конструкции моста. Построить новый объект планируется в 2019 году. (ск)
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