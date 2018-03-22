В Москве пройдет фестиваль керамики

С 7 по 8 апреля 2018 года в пространстве CUBE на территории завода «Флакон» уже в третий раз пройдет керамический фестиваль «4Ceramics». Цель проекта — создать площадку для общения художников, которое позволит мастерам углубить свои знания ремесла и выйти на новый уровень осознанности материала, а также повысить популярность керамики.

Порядка 60 участников разместятся на трех этажах выставочного пространства, среди которых представители авторской керамики, производители и поставщики керамических материалов. Посетители смогут не только приобрести понравившиеся изделия, но и посетить множество презентаций художников-керамистов и мастер-классов, в том числе для самых маленьких любителей керамики.

Мероприятия фестиваля пройдут по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4. Вход на выставку свободный для лиц старше 12 лет.

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