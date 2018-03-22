Сад на крыше: новая волна озеленения захватывает города

Кто и когда впервые придумал украсить крышу растениями, теперь уже не узнать: на протяжении веков парящие сады то входили в моду, то предавались забвению. Одно можно сказать с уверенностью: увидев хоть раз это удивительное творение рук человеческих, остаться равнодушным невозможно. Сейчас сады на крыше переживают очередную волну популярности. Актуальнее всего они в мегаполисах, жители которых просто задыхаются в окружении бетона и стекла, поэтому стараются озеленить пространство вокруг всеми возможными способами. В больших городах сады на крыше — не просто дань моде: это и дополнительное место отдыха, и уголок живой природы, радующий глаз, снимающий стресс.

Новая волна озеленения в городах

Кстати, такие сады не только украшают наши города, но и благотворно влияют на экологию, повышают звуко— и теплоизоляцию зданий и даже продлевают срок службы кровли. Разумеется, при условии их правильного обустройства.

Сад на крыше

c1.staticflickr.com С чего начать сооружение сада на крыше? Во-первых, необходимо однозначно определиться с тем, что вы хотите получить в итоге:

просто зеленую зону, дополнительное место для размещения полюбившихся растений, по которой можно прогуляться лишь визуально;

или вам нужен полноценный уголок природы (пусть и в миниатюре) с дорожками, водоемом, скамейками и прочими садовыми атрибутами.

В зависимости от ответа и выбирают вид сада: экстенсивный или интенсивный.

Экстенсивные сады

Более легкие в обустройстве и эксплуатации. Располагаться они могут на плоской или скатной крыше. На плоской крыше гаража, беседки, сарая можно легко устроить кадочный сад: весной растения в контейнерах устанавливают на кровлю, а осенью убирают. При этом никаких дополнительных подготовительных работ не требуется. Конечно, крыша должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес растений (а их может набраться немало). Для надежности контейнеры лучше закрепить на кровле саморезами, иначе ветер может их повалить, покатить и уронить с крыши (хорошо, если просто на землю, а не кому-нибудь на голову). Такие сады не предполагают дорожек и других садовых сооружений. На скатной крыше делают сады с использованием насыпного грунта. Сады на скатной крыше выполняют функцию зеленой зоны и для посещения людьми не предназначены. Растения используются самые неприхотливые.

Экстенсивный сад. Фото с сайта media-exp2.licdn.com Требования к прочности кровли возрастают, ведь ей придется выдерживать нагрузки до 200 кг на м², а в зимнее время, с учетом выпавшего снега, эти показатели будут еще выше. Поэтому, если есть хоть малейшие сомнения в прочности кровельной системы, ее придется укрепить. Важный нюанс: уклон кровли не должен превышать 30°, иначе грунт может сползать. Само обустройство сада достаточно просто:

благодаря уклону при создании не потребуется дренажный слой — вода и так будет хорошо стекать;

достаточно уложить слой гидроизоляционного материала и полотна корнезащиты;

на них укладывают обрешетку и засыпают грунт в ячейки;

по краю крыши устанавливают ограничительный бортик.

Интенсивные сады

Это сооружения посолиднее, оснащенные всеми атрибутами настоящего сада: дорожками, зонами отдыха, беседками, альпийскими горками, прудиками или фонтанчиками. Растения здесь высаживают в грунт, слой которого может достигать 200 см. А значит и нагрузка будет внушительной. При обустройстве таких садов потребуется привлечение ряда специалистов, которые смогут правильно произвести расчет нагрузки на несущие конструкции здания и фундамент, грамотно обустроить гидроизоляцию, водоотвод. Во время эксплуатации тоже потребуется постоянный контроль за состоянием этих систем. Рядовому садоводу-любителю трудно будет с этим справиться.

Интенсивный сад на крыше. Фото с сайта datestudio.by Чаще всего интенсивные сады размещают на плоских крышах магазинов, гостиниц, многоэтажных жилых зданий. При их создании лучше отказаться от использования тяжелых материалов: для мощения дорожек использовать легкие дерево или пластик, обычный грунт заменить облегченным. Все это позволит снизить нагрузку на здание. Поскольку интенсивный сад предназначен для посещения людьми, нужно позаботиться о безопасности: сделать надежное ограждение не ниже 1 м, обеспечить удобный вход, провести освещение, если вы планируете ночные прогулки по саду на крыше.

Сад на крыше ночью. Фото с сайта ooovista.ru Растительность для этих садов можно подобрать разнообразную: от трав и цветов до хвойных и лиственных деревьев. Естественно, не всем растениям будет комфортно в столь необычных условиях, поэтому не спешите тащить на крышу все подряд. Подробнее о критериях отбора растений для садов на крыше мы поговорим в следующей статье. Если вас увлекла тема зеленых крыш, эти материалы наверняка тоже будут интересны:

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Теперь, зная основы обустройства высотного сада, вы сможете реально оценить возможность его создания на крыше вашего жилища.