Ещё
Собственника в Клину оштрафовали на 100 тыс. рублей за неухоженные земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собственника в Клину оштрафовали на 100 тыс. рублей за неухоженные земли 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника в городском округе Клин на 100 тысяч рублей за неухоженный участок земли, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В декабре 2017 года специалисты ведомства провели проверку по исполнению ранее выданного предписания в отношении ООО «Алмаз», являющегося собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 58,7 гектара расположенных в городском округе Клин. Общество не провело работы по рекультивации нарушенных земель. Земельные участки не были приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.
«За невыполнение в срок предписания управления в отношении ООО «Алмаз» был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. В феврале 2018 года решением мирового суда ООО «Алмаз» привлечено к ответственности в виде наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
Более 1 тыс московских медработников прошли зарубежные стажировки в течение 5 лет Специализированная выставка METRO EXPO 2018 открылась в Подмосковье Зараженные цветочным трипсом хризантемы из Италии нашли на складе в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии122
Мэй может остаться без поддержки48
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию60
Савченко задержана359
Обязательное медстрахование предложили отменить358
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение