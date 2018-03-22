Собственника в Клину оштрафовали на 100 тыс. рублей за неухоженные земли 

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника в городском округе Клин на 100 тысяч рублей за неухоженный участок земли, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В декабре 2017 года специалисты ведомства провели проверку по исполнению ранее выданного предписания в отношении ООО «Алмаз», являющегося собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 58,7 гектара расположенных в городском округе Клин. Общество не провело работы по рекультивации нарушенных земель. Земельные участки не были приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.
«За невыполнение в срок предписания управления в отношении ООО «Алмаз» был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. В феврале 2018 года решением мирового суда ООО «Алмаз» привлечено к ответственности в виде наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.