Собственника в Клину оштрафовали на 100 тыс. рублей за неухоженные земли

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало собственника в городском округе Клин на 100 тысяч рублей за неухоженный участок земли, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В декабре 2017 года специалисты ведомства провели проверку по исполнению ранее выданного предписания в отношении ООО «Алмаз», являющегося собственником двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 58,7 гектара расположенных в городском округе Клин. Общество не провело работы по рекультивации нарушенных земель. Земельные участки не были приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.