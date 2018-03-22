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Стартап из Уфы Unimatech привлек 10 млн рублей на производство 3D-принтеров
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Стартап из Уфы Unimatech привлек 10 млн рублей на производство 3D-принтеров 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Unimatech сумел найти инвестора в ходе акселерационной программы TechNet GenerationS от РВК еще до завершения акселератора. Команда стартапа разработала модель промышленного принтера UniqBot SPP, который может печатать композитными материалами. Стоимость UniqBot SPP сохранится на среднем уровне ценового сегмента промышленных 3D-принтеров ― до 1 млн рублей, отметили в РВК.
Сооснователь проекта UniqBot SPP Денис Кириллов рассказал о планах выпустить первую партию 3D-принтеров в 2018-2019 годах, а к 2020 году выйти на серийное производство. Он добавил, что проект занимается разрабаткой новых материалов для 3D-печати.
Новый принтер позволяет создавать продукты из высокопрочных, термо— и химически стойких, эластичных и токопроводящих материалов. Принтер также печатает материалами для аэрокосмической промышленности.
Инвестор, компания «Сэнам Сервис», работает с инновациями в области технологической поддержки нефтедобычи.
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