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В Москве на самой большой в России клумбе появятся часы из цветов
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В Москве на самой большой в России клумбе появятся часы из цветов 

RT на русском 1 час назад
Фото: mockwa.com
Цветы на самой большой в России клумбе в форме часов начнут высаживать в конце апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра Москвы. Цветочные часы расположены на Поклонной горе. В этом году клумбу украсят более 12 тыс. виол жёлтого, красного, белого и синего цвета. Механизм запустят 1 мая после окончания высадки растений.
Клумба состоит из двух частей — циферблата диаметром 10 м и надписи «Москва» длиной около 20 м. Название города и цифры будут из красных виол, циферблат — из белых.
Ранее ФАН сообщало, что в Псковской области утвердили госпрограмму по благоустройству городской среды.
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