В Москве на самой большой в России клумбе появятся часы из цветов

Цветы на самой большой в России клумбе в форме часов начнут высаживать в конце апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра Москвы . Цветочные часы расположены на Поклонной горе. В этом году клумбу украсят более 12 тыс. виол жёлтого, красного, белого и синего цвета. Механизм запустят 1 мая после окончания высадки растений. Клумба состоит из двух частей — циферблата диаметром 10 м и надписи «Москва» длиной около 20 м. Название города и цифры будут из красных виол, циферблат — из белых. Ранее ФАН сообщало, что в Псковской области утвердили госпрограмму по благоустройству городской среды.