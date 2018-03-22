О флоксах — с любовью

Временами я вновь начинаю отчаянно мечтать о большом садовом участке. Крошечный сад никак не может вместить все цветочные желания коллекционера-фаната.

Начав коллекционировать флоксы, остановиться очень сложно

В такие тяжкие моменты я, к счастью, вспоминаю о том, что когда-то работала «ландшафтником», и заставляю себя переключиться с коллекционирования на дизайн. Помогает! Критически взглянув на свой сад глазами дизайнера, тут же прихожу к однозначно правильному выводу: с количеством цветов «перебор», а сами цветники перегружены вычурными, хотя и редкими по красоте сортами.

Флокс 'Аккурат'

Вот и приходится делать выбор, из нескольких относительно похожих сортов оставлять только один. Имея многолетний опыт такого вот «эволюционного отбора», я научилась себя сдерживать и контролировать в коллекционировании многих садовых культур, кроме… флоксов.

Флокс 'Чюрлёнис'

Ох уж эти флоксы! Ни одни другие из любимых цветов не вызывают во мне такую бурю положительных эмоций! Почему? Да потому что многие из моих знакомых цветоводов с особой нежностью и значимостью произносят имя этого цветка. Потому что флокс в России непременно называют «народным любимцем» или ласково и задушевно — «ситчиком».

Флокс 'Regina'

Потому что практически в любом саду и деревенском палисаднике живут восхитительные флоксы. Обитают они там долгие годы, и относятся к ним как к местным старожилам — с почтением и уважением.

Флоксы 'Europe' и 'Импрессионист'

И самые откровенные и восторженные признания в любви к цветам я слышала именно от флоксоводов! А одна моя давняя подруга, посещая сад в пору цветения флоксов, всегда вдохновенно и самозабвенно читает стихи великого Есенина, прикасаясь щекой к веточке с атласными и ароматными цветками, хотя в повседневной жизни она не отличается особой романтичностью.

Флоксы ‘Обними, поцелуй’ и 'Зарядье'

Самые изысканные, нежные, загадочные, яркие и волшебные сорта созданы в России. Только наши профессиональные селекционеры и просто любители-цветоводы могли создать удивительные сорта-шедевры поистине с «русской душой».

А вы когда-нибудь задумывались, что происходит с терпеливыми и сдержанными селекционерами, когда они придумывают имя новому флоксу, отобранному из огромного множества сеянцев? Почувствуйте лишь в нескольких названиях, как милы и дороги им эти цветы, сколько светлых и трепетных чувств овладевает ими: ‘Моя любовь, моя отрада’, ‘Машуня’, ‘Румянец девушки’, ‘Обними, поцелуй’, ‘Радость жизни’, ‘Серебряная свадьба’, ‘Лебёдушка’, ‘Юность’, ‘Абрамцевское кружево’, ‘Божественный’, ‘Уральские сказы’, ‘Русская красавица’, ‘Розовый сон’, ‘Московские зори’, ‘Внучка Наденька’, ‘Прекрасное утро’, ‘Любовь’ и многие, многие другие имена прекрасных и завораживающих цветов…

Интересуясь историей флоксов в России, я с удивлением узнала, что с 1878 по 1915 год в Санкт-Петербурге в помологическом саду, организованном Э. Регелем и Я. Кессельрингом, было испытано более 400 сортов флокса метельчатого! В каталогах того периода предлагались даже 4 сорта флокса пятнистого, причём один из них — пестролистный с белыми цветками, а особо эксклюзивные флоксы описывались как «новейшие сорта, полученные из разных знаменитых садов и рекомендуемые как красивее прежних сортов». Сохранились даже описания этих флоксов, а вот фотографии тогда конечно же не делали. Цветовод любит «глазами», всякий это знает. Увлечённого любителя, увидевшего однажды заветный сорт, трудно остановить в непреодолимом желании иметь этот цветок в своём саду. Недавно у меня появилось новое хобби: я коллекционирую фотографии сортовых флоксов. Это приемлемый выход из проблемной ситуации. Мои знакомые коллекционеры предлагают в качестве фотомоделей свои флоксы, и я с огромным удовольствием устраиваю в июле — августе выездные фотосессии. В сегодняшней фотогалерее представлены сорта, которые растут у в садах моих знакомых коллекционеров и поклонников флоксов. Не всегда удаётся с первого раза сделать фотографии, на которых сорта хорошо узнаваемы. Впрочем, это справедливо и по отношению к большинству других садовых цветов. Многие факторы имеют значение. Но один самый главный и важный — желание. При современных технических достижениях достаточно лишь вашего большого желания, а опыт и умение придут со временем — я в этом абсолютно уверена!

Наталья КОНСТАНТИНОВА