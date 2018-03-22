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Дана Борисова смогла увидеться с дочерью после долгой разлуки
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Дана Борисова смогла увидеться с дочерью после долгой разлуки 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году Дана Борисова почти полгода провела в реабилитационном центре Таиланде. где лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Пока Дана находилась на лечении, ее дочь Полина жила с бывшим мужем ведущей. После того, как Борисова осенью вернулась на Родину и заявила, что поборола пагубное пристрастие, экс-супруг не отдал ей дочь.
Максим Аксенов добился того, чтобы дочка жила с ним. По суду Дана может навещать наследницу всего раз в месяц — их встреча должна была пройти в начале марта, но отец девочки вновь не дал Борисовой увидеть дочку. Этот инцидент сильно расстроил знаменитость, которая очень скучает по наследнице. Напомним, что телеведущая и раньше подозревала, что Максим настраивает Полину против нее.
Накануне, 21 марта, Дана выложила в свой микроблог фотографию, на которой позирует ее дочка. Судя по всему, Борисова наконец смогла увидеться с Полиной и провела с ней вечер в ресторане.
«В моей жизни нет ничего прекраснее тебя. Я люблю тебя», — коротко подписала кадр Дана. Борисова хочет как можно больше времени проводить с дочкой и просила у суда два-три дня в неделю для встречи с ребенком, но чуть позже поменяла требования на два дня и выходные с ночевкой. Однако отец девочки предлагает видеться с Борисовой с Полиной два раза в месяц по одному часу и под присмотром. Пока что суд рассматривает требования знаменитости.
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