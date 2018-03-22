С IKEA можно попрощаться

Печатный орган. Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель

Уже через три-пять лет условная средняя семья сможет напечатать у себя дома на 3D-принтере все — от утюга и чайника до одежды и обуви.

Хотя пока 3D-печать используется в домашних условиях преимущественно различными энтузиастами, снижающиеся цены на устройства и расходные материалы открывают, по словам собеседников «Дома», другую вселенную. Напечатать в собственной квартире даже сегодня возможно если не все, то многое — модели зданий, мебели, изобретений, бытовые устройства, сувениры, игрушки.

«Что касается полноценного создания вещей для обихода на 3D-принтере в домашних условиях — скорее всего, этот тренд будет реализован не ранее, чем через пять-семь лет, — прогнозирует Алексей Рыжов, управляющий директор Dassault Systemes в России и СНГ. — Использование таких технологий дома требует ведь не только наличия 3D-принтера, но и большого предварительного этапа — поиска или создания 3D-моделей самих вещей и изделий, проверки их качеств, подбора материала печати».

Сервис ушел в народ, впрочем, уже сейчас: так, у Dassault Systèmes есть 3DEXPERIENCE Marketplace Make, где на платформе Dassault Systèmes пользователи, спроектировав изделие, могут выбирать и заказывать изготовление своих моделей на устройствах 3D-печати по всему миру. Есть и 3DEXPERIENCE Marketplace PartSupply — огромный каталог запасных частей в цифровом формате от разных производителей. Выбрав нужную запчасть, прямо на этой платформе можно заказать ее изготовление и доставку. Все это можно использовать не только для сложных инженерных задач, но и для бытовых и хозяйственных целей — например, заказать 3D-печать детали пылесоса или другой домашней техники.

Сшила Мишке брюки

Ваган Мартиросян , CEO TRYFIT TECHNOLOGIES LTD, более оптимистичен в прогнозах: уже через два-три года напечатать на 3D-принтере можно будет даже одежду, обувь и дома.

«Но вопрос комфорта ношения таких брюк и юбок, а также стоимости напечатанных утюгов и чайников, конечно, пока остается открытым, — вздыхает Мартиросян. — Однако, в перспективе 5-10 лет одежда будет делаться по индивидуальным лекалам на основе 3D-скана тела человека в массовом порядке. Да что там — уже сегодня можно напечатать туфли под свою анатомию стопы, а также изготовить индивидуальные кроссовки от известных брендов».

Кастомизация в одежде и в обуви останется одним из ключевых драйверов роста 3D-печати, считают в компании. «Маловероятно, что индустриальные принтеры будут устанавливаться в каждом доме, но абсолютно точно смогут быть установлены в каждом торговом комплексе или придомовом магазине, или в пункте выдачи», — полагает эксперт.

Маркетологи, в свою очередь, убеждены, что со временем особой популярностью (при условии снижения стоимости) будут пользоваться, в частности, домашние 3D-принтеры по печати нижнего белья, которое чаще других называется покупателями наиболее некомфортным при массовом изготовлении и подборе.

«Сейчас стоимость персонального 3D-принтера — в коридоре от 12900 до 3 100 000 рублей, стоимость высокотехнологичного промышленного оборудования может составлять десятки миллионов рублей, — сообщает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. — Ситуация на рынке расходных материалов для трехмерной печати напоминает рынок обычных принтеров: есть оригинальные расходники от именитых производителей и есть более дешевая совместимая продукция от noname-вендоров. Расходные материалы — от щеток за 10 рублей до силикона за 577 000 рублей. Можно предположить, что развитие и, соответственно, удешевление технологий приведут к тому, что 3D-принтер станет удобным бытовым прибором для среднестатистической семьи — для удобной распечатки посуды, вазочек и запасных частей для ремонта бытовых приборов. Вообще, скачок продаж бытовых принтеров произошел ведь после появления моделей в ценовой категории до 30 000 рублей — их начали покупать для развлечений или в подарок детям, которые увлекаются программированием, робототехникой, дизайном. Наиболее вероятная ближайшая перспектива широкого применения 3D-печати — это ее внедрение в процесс обучения в школах и вузах для изготовления прототипов и макетирования, что может привести и к росту покупок моделей для домашнего использования».

Скрестим принтеры

Собеседники «Дома» убеждены, что пока новая технология не представляет опасности для традиционного ритейла.

«Принтеры такого рода используют одновременно только один исходный материал — как правило, пластик, — поясняет Валерия Андреева, руководитель департамента по связям с общественностью "М. Видео". — Таким образом, создание работающих нагревательных элементов, плат и проводников не представляется возможным. Более того, напечатанные детали гораздо менее прочные, чем литые, и прослужат в быту недолго. При этом работа с 3D-принтерами пока еще требует специальных знаний в области моделирования и особых мер безопасности, так как процесс печати происходит при высокой температуре».

Помимо технических сложностей, процесс 3D-печати для разовых нужд пока остается экономически невыгодным, сообщают в компании: купить готовый утюг или чайник — быстрее и дешевле.

«Конечно, персонализированные товары, сделанные под личные потребности человека, более привлекательны, чем массовая готовая продукция, — соглашается Виктория Нахшунова, категоричный менеджер направления "Большой формат" компании "Евросеть". — И если представить дальнейшие возможности такой печати, то сейчас ее развитие — на примитивном уровне. Можно загрузить только конкретный дизайн, конкретный материал, точность печати тоже не всегда идеальна, чем дешевле принтер, тем больше страдает качество воспроизведения. На сегодня в мире нет семьи и даже компании, которая бы на полную мощность использовала 3D-печать — 3D-принтеры продаются и позиционируются как развлекательные гаджеты для творчества, изготовления уникальных подарков. Чтобы на все сто использовать их в быту, быт тоже должен адаптироваться под новую реальность».

Пока же российские ритейлеры развлекаются с 3D-печатью сами — например, по словам Варвары Афанасьевой, бренд-менеджера Lush Russia, в компании не так давно впервые столкнулись с использованием 3D-принтера, и в весенней коллекции косметики появились три вида мыла, формы для отливки которых были изготовлены с использованием этой техники.

В свою очередь, Ваган Мартиросян описывает перспективы и для домохозяйств, и для ритейлеров как «самые радужные».