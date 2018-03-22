Ещё
Летом у театра «Экият» снова пройдет цветочный фестиваль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летом у театра «Экият» снова пройдет цветочный фестиваль 

Казанский Портал 31 минуту назад
Организаторы начали принимать заявки на участие.
Жюри выберет самые оригинальные цветочные композиции и клумбы. Будет несколько номинаций: «Вертикальные флористические композиции», «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Водные композиции» и «Малый сад».
Предусмотрена отдельная номинация «Приз зрительских симпатий». Победитель в ней определится по итогам народного голосования.
Участники должны представить готовые композиции до 25 мая. После этого состоится открытие фестиваля, говорится в постановлении исполкома.
Читайте также:
28 апреля в Казани пройдет масштабный субботник
Казань начнут украшать, когда растает снег. Но растает он не скоро
Казанский Портал: последние новости
Оранжерея казанского зооботсада временно закрыта Казань получила разрешение на штрафы за парковку на газонах На «Казань-Арене» не будут менять газон, хотя выглядит он не очень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»173
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом190
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»52
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»78
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение