Летом у театра «Экият» снова пройдет цветочный фестиваль

Организаторы начали принимать заявки на участие.

Жюри выберет самые оригинальные цветочные композиции и клумбы. Будет несколько номинаций: «Вертикальные флористические композиции», «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Водные композиции» и «Малый сад».

Предусмотрена отдельная номинация «Приз зрительских симпатий». Победитель в ней определится по итогам народного голосования.

Участники должны представить готовые композиции до 25 мая. После этого состоится открытие фестиваля, говорится в постановлении исполкома.

Читайте также:

28 апреля в Казани пройдет масштабный субботник

Казань начнут украшать, когда растает снег. Но растает он не скоро