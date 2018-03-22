Книги, которые читали наши родители

В библиотеке поселения Вороновское стартовала выставка книг Валерия Медведева . Выставка приурочена к 95 летию со дня рождения писателя.

Выставка нацелена на юных читателей библиотеки дошкольного и школьного возраста.

Выставка стартовала 21 марта и продлится до 28 марта.

Сотрудники библиотеки с удовольствием знакомят читателей с представленной выставкой.

Эти произведения учат не только верить в торжество добра и зла, но и совершать хорошие поступки — прокомментировала Галина Хромова

Книги, которые в свое детство читали наши родители, бабушки и дедушки представлены в библиотеке дома культуры «Дружба».