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Книги, которые читали наши родители
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Книги, которые читали наши родители 

Администрация поселения Вороновское 50 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В библиотеке поселения Вороновское стартовала выставка книг Валерия Медведева. Выставка приурочена к 95 летию со дня рождения писателя.
Выставка нацелена на юных читателей библиотеки дошкольного и школьного возраста.
Выставка стартовала 21 марта и продлится до 28 марта.
Сотрудники библиотеки с удовольствием знакомят читателей с представленной выставкой.
Эти произведения учат не только верить в торжество добра и зла, но и совершать хорошие поступки — прокомментировала Галина Хромова.
Книги, которые в свое детство читали наши родители, бабушки и дедушки представлены в библиотеке дома культуры «Дружба».
Администрация поселения Вороновское: последние новости
В библиотеке Дома культуры открыта выставка Дорога в храм. Ребята из поискового отряда Вороновский рубеж отправятся на выездные форум В Доме Культуры Дружба состоится книжная выставка к 95-летию В.Медведева
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