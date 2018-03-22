Каков штраф сбор подснежников?

Минприроды и Росприроднадзор ведут борьбу с нелегальным сбором первоцветов.

Как только сойдут сугробы, из земли начнут появляться первые цветы, а за ними и первые желающие их сорвать. Между тем, сбор первоцветов, особенно занесенных в Красную книгу, запрещен.

Минприроды России и Росприроднадзор напоминают об ответственности за уничтожение цветов. Административный кодекс предусматривает штраф 2,5 — 5 тысяч рублей для физических лиц, 15–20 тысяч рублей для должностных лиц и 500 — 100 тысяч рублей для юридических лиц за сбор, приобретение, продажу, добычу, хранение, перевозку, содержание и пересылку растений.

Помимо штрафа попавшемуся на уничтожении цветов нужно будет возместить нанесенный природе ущерб. Для этого установлены таксы. Так, за каждый подснежник нужно будет заплатить 300 рублей, а за уничтожение мест произрастания растений, занесенных в Красную книгу, — 450 тысяч рублей за гектар. А если имела место еще и продажа, приобретение или пересылка краснокнижного растения, таксы увеличиваются в 3 раза.