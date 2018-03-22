Прямо в руки прилетел

Третья выставка «УчСиб» освоила новый формат: главными ее участ­никами стали не педагоги, родители и коммерческие партнеры, а школьники. Еще те выдумщики! Один из них взял да и запустил главе региона в руки беспилотник…

Летающий аппарат доставил Андрею Травникову письмо-приглашение: «Уважаемый Андрей Александрович! Приглашаем вас посетить день открытых дверей ВКИ (Высший колледж информатики. — Прим. ред.)». Оригинальный ход Андрею Травникову понравился. Автор послания — выпускник первой школы пилотирования квадрокоптеров при НГУ не стал скрываться и вместе с врио губернатора попозировал нашему фотокорреспонденту.

Выставка всегда поражала воображение. На этот раз было ощущение, что свободного места на площадке «Экспоцентра» не осталось. На каждом квадратном метре что-нибудь да демонстрировали, что-то изучали, двигали, открывали, собирали…

Количество компетенций растет

Три дня, с 15 по 17 марта, выдались очень насыщенными: одновременно с выставкой в Новосибирске прошел международный форум «Профессиональное самоопределение: большие вызовы для региона НТИ», который включал в себя множество круглых столов, панельных дискуссий, консультаций, тренингов, мастер-классов и других подобных мероприятий. «УчСиб» стал площадкой для проведения регионального чемпионата JuniorSkills на кубок губернатора Новосибирской области , а также региональной ярмарки школьных предпринимательских компаний.

— На чемпионате JuniorSkills ребята демонстрировали свои умения в 30 компетенциях, таких как «Химический лабораторный анализ», «Электромонтаж», «Программирование», «Агрономия», «Технический английский». А компетенция «Кулинарное дело» и вовсе есть только у нас, даже на всероссийском чемпионате она не была представлена, — рассказала заместитель начальника управления образовательной политики министерства образования Новосибирской области Елена Плетнева. — Всего в соревнованиях приняли участие около 300 школьников, но желающих было в десять раз больше. Те, кто попал на чемпионат, прошли очень строгий предварительный отбор. Работы участников оценивали 30 главных экспертов компетенций и 90 технических экспертов.

Кроме того, по словам Елены Плетневой, в рамках «УчСиба» прошла региональная олимпиада профессионального мастерства, в которой приняли участие 145 ребят. Ни один регион России не может похвастать таким количеством участников этой командной олимпиады проектной деятельности. Большой интерес вызвала ярмарка школьных предпринимательских компаний. Сегодня многие эксперты убеждены: предпринимательский дух, равно как и ориентированность на практику, нужно воспитывать с раннего возраста. Возможно, даже с детского сада. Естественно, в форме игры. А вот школьные фирмы уже никакая не игра, а самая что ни на есть реальность. По словам руководителя детского технопарка «Областной центр развития творчества детей и юношества» Татьяны Колесниковой, сегодня предприятия создаются не только в городских, но и в сельских школах.

Что особенно важно, дети не только шьют фартуки, плетут корзинки и пекут пироги, но и производят технически сложную продукцию. Например, предприятие лицея № 22 создает беспилотные летательные аппараты, а также программное обеспечение к ним. Эта продукция пользуется спросом на рынке. Причем оборот некоторых школьных компаний уже достиг миллиона рублей. Кстати, продукцию, произведенную руками школьников, можно было купить на «УчСибе», и многие посетители это сделали.

«Школьники — драйверы образования»

Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы тоже представили на «УчСибе» свои достижения, но в новом формате — через успехи своих воспитанников. Благодаря серии мастер-классов, организованных в рамках «УчСиба», подростки смогли увидеть, чем им предстоит заниматься, если они выберут ту или иную профессию. Если же говорить в целом, то и выставка, и форум были подчинены одной общей цели — помочь школьникам определиться с выбором профессии.

— «УчСиб» стал площадкой, где мы постарались показать позитивный опыт профессиональной ориентации, — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра образования области Сергей Федорчук . — И упор мы сделали на практику, чтобы дети, которые пришли на выставку, смогли своими глазами увидеть то, что можно сделать руками. Они устали от компьютеров и соскучились по реальной деятельности, по тому, что можно сделать самим. Причем я хотел бы отметить, что год от года количество детей, ориентированных на рабочие профессии, растет. Даже если человек не собирается работать по специальности, которой он обучился в школе, он стремится сохранить полученные навыки и умения на всю жизнь. По большому счету сегодня именно школьники являются драйверами развития образования. Они приходят в школу и говорят учителям, что они хотят, а педагогам остается следовать за ними.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей ТРАВНИКОВ, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области:

— Образование является одним из приоритетов развития Новосибирской области. Поэтому регион традиционно выступает организатором международной образовательной выставки, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития российского образования. Разрабатываемая сегодня новая редакция стратегии развития Новосибирской области позволит задать ориентиры на ближайшие 10–15 лет. И реализовывать эту стратегию будут те ребята, которые сегодня находятся в этом зале, которые придут в эти дни на площадки «УчСиба».