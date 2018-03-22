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Режиссер «Изгоняющего дьявола» поверил в существование демонов
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Режиссер «Изгоняющего дьявола» поверил в существование демонов 

Lenta.ru 2 часа назад
Создатель одного из самых кассовых хорроров в истории «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин подвергся критике из-за своего нового документального фильма об экзорцизме. Режиссер ответил на обвинения в Twitter.
«Я знаю не больше вашего. Но только потому, что мы не знаем о чем-то, не означает, что этого не существует. Я просто не проживаю свою жизнь как скептик», — написал Фридкин.
Он прикрепил к твиту ссылку на статью портала filmschoolrejects, в которой кинокритик выражает сомнение в беспристрастности режиссера к происходящему в его документальной ленте «Дьявол и отец Аморт». Предметом вопросов стал процесс экзорцизма в Ватикане, который заснял Фридкин.
«Это не просто фильм. По крайней мере, Фридкин хочет, чтобы вы так думали. То, что режиссер поймал на камеру 1 мая 2016 года — настоящее. Столкновение с демоническим, «отличное от любого фильма». В анонсе картины нам не гарантируют, что Фридкин будет ставить под сомнение то, что заснял», — с иронией отмечает автор заметки.
Выход ленты «Дьявол и отец Аморт» в прокат запланирована на 20 апреля. Хоррор «Изгоняющий дьявола» с Эллен Берстин и Джейсоном Миллером появился в кинотеатрах в 1973 году.
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