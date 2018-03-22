Режиссер «Изгоняющего дьявола» поверил в существование демонов

Создатель одного из самых кассовых хорроров в истории «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин подвергся критике из-за своего нового документального фильма об экзорцизме. Режиссер ответил на обвинения в Twitter.

«Я знаю не больше вашего. Но только потому, что мы не знаем о чем-то, не означает, что этого не существует. Я просто не проживаю свою жизнь как скептик», — написал Фридкин.

Он прикрепил к твиту ссылку на статью портала filmschoolrejects, в которой кинокритик выражает сомнение в беспристрастности режиссера к происходящему в его документальной ленте «Дьявол и отец Аморт». Предметом вопросов стал процесс экзорцизма в Ватикане , который заснял Фридкин.

«Это не просто фильм. По крайней мере, Фридкин хочет, чтобы вы так думали. То, что режиссер поймал на камеру 1 мая 2016 года — настоящее. Столкновение с демоническим, «отличное от любого фильма». В анонсе картины нам не гарантируют, что Фридкин будет ставить под сомнение то, что заснял», — с иронией отмечает автор заметки.