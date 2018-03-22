Можно строить. Документация по обустройству ямальских месторождений получила одобрение

Компания «Газпром проектирование» с начала этого года получила два положительных заключения Главгосэкспертизы России по объектам «Дополнительные линейные объекты обустройства участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения» и «Обустройство газовых кустов под закачку ПНГ в пласт на Западно-Мессояхском месторождении с межпромысловым газопроводом от Восточно-Мессояхского месторождения».

Проектную документацию и инженерные изыскания по этим объектам выполнили специалисты Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование», — сообщает пресс-центр компании. Наличие положительных заключений государственной экспертизы позволит заказчикам по реализации инвестиционных проектов — АО «Ачимгаз» и АО «Мессояханефтегаз» — получить разрешения на строительство и приступить к реализации объектов в директивные сроки.

Уренгойское — супергигантское газовое месторождение, третье в мире по величине газовых запасов, которые превышают 10 трлн. кубических метров. Открыто на Ямале в 1966 году.