Детские сады и школы в Нижегородской области могут остаться без тепла за долги

Нижегородская областная коммунальная компания намерена обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность школ и детских садов Шахуньи, а также планирует ограничить подачу ресурсов в социальные объекты. Школы и детские сады задолжали компании более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «НОКК».

Ряд образовательных организаций не платили по счетам с января 2018 года.

Как комментирует ситуацию заместитель генерального директора по корпоративной работе и сбытовой деятельности «НОКК» Ольга Латышева, компания добросовестно выполняет свою работу и требует своевременной оплаты по счетам.

«Переговоры с администрацией Шахуньи зашли в тупик, и решить вопрос без привлечения судебных органов, похоже, не получится», — говорит Латышева.

В случае если задолженность не будет погашена в ближайшее время, «НОКК» планирует ограничить поставку коммунальных ресурсов школам и детским садам.

В общей сложность долг бюджетных учреждений и предприятий перед областной коммунальной компанией составляет около 28 миллионов рублей, из них порядка четырех миллионов составляет долг учреждений Минобороны России . Жители области задолжали компании еще порядка 275 миллионов рублей.

Напомним, имущество борского завода арестовали за долги по налогам.