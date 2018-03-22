Ещё
Детские сады и школы в Нижегородской области могут остаться без тепла за долги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детские сады и школы в Нижегородской области могут остаться без тепла за долги 

В городе N 36 минут назад
Фото: В городе N
Нижегородская областная коммунальная компания намерена обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность школ и детских садов Шахуньи, а также планирует ограничить подачу ресурсов в социальные объекты. Школы и детские сады задолжали компании более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «НОКК».
Ряд образовательных организаций не платили по счетам с января 2018 года.
Как комментирует ситуацию заместитель генерального директора по корпоративной работе и сбытовой деятельности «НОКК» Ольга Латышева, компания добросовестно выполняет свою работу и требует своевременной оплаты по счетам.
«Переговоры с администрацией Шахуньи зашли в тупик, и решить вопрос без привлечения судебных органов, похоже, не получится», — говорит Латышева.
В случае если задолженность не будет погашена в ближайшее время, «НОКК» планирует ограничить поставку коммунальных ресурсов школам и детским садам.
В общей сложность долг бюджетных учреждений и предприятий перед областной коммунальной компанией составляет около 28 миллионов рублей, из них порядка четырех миллионов составляет долг учреждений Минобороны России. Жители области задолжали компании еще порядка 275 миллионов рублей.
Напомним, имущество борского завода арестовали за долги по налогам.
В городе N: последние новости
Коноплю начнут выращивать в Нижегородской области Число вакансий в Нижегородской области выросло на 3,4 тысячи «Остается полагаться на Бога»: «руки-базуки» попрощался с поклонниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1168
Украина назло России уничтожила свою промышленность189
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение