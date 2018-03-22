Детские сады и школы в Нижегородской области могут остаться без тепла за долги 

Нижегородская областная коммунальная компания намерена обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность школ и детских садов Шахуньи, а также планирует ограничить подачу ресурсов в социальные объекты. Школы и детские сады задолжали компании более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «НОКК».
Ряд образовательных организаций не платили по счетам с января 2018 года.
Как комментирует ситуацию заместитель генерального директора по корпоративной работе и сбытовой деятельности «НОКК» Ольга Латышева, компания добросовестно выполняет свою работу и требует своевременной оплаты по счетам.
«Переговоры с администрацией Шахуньи зашли в тупик, и решить вопрос без привлечения судебных органов, похоже, не получится», — говорит Латышева.
В случае если задолженность не будет погашена в ближайшее время, «НОКК» планирует ограничить поставку коммунальных ресурсов школам и детским садам.
В общей сложность долг бюджетных учреждений и предприятий перед областной коммунальной компанией составляет около 28 миллионов рублей, из них порядка четырех миллионов составляет долг учреждений Минобороны России. Жители области задолжали компании еще порядка 275 миллионов рублей.
Напомним, имущество борского завода арестовали за долги по налогам.