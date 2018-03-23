Южноуральцам напомнили о штрафах за сбор подснежников

Министерство экологии Челябинской области предупреждает жителей, что за нелегальный сбор подснежников предусмотрен штраф, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Помимо подснежников собирать, продавать и покупать запрещено и другие первоцветы, занесённые в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения. Обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде, призваны силовые ведомства и региональные контролирующие органы.

Несознательных граждан ждут административные штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Кроме того, виновник должен будет возместить нанесённый природе урон. Так, такса за вред, причинённый одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесённого в Красную книгу РФ, в том числе, подснежника, составляет 300 рублей. А за уничтожение мест произрастания первоцветов придётся отдать по 450 тыс. рублей за 1 гектар. В случае отягчающих обстоятельств — продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения, таксы исчисления вреда увеличиваются в три раза.

Срывать нельзя следующие первоцветы:

Проломник Козо-ПолянскогоЦикламен кавказскийПервоцвет дарьяльскийПервоцвет ЮлииПервоцвет перистыйПервоцвет почколистныйПервоцвет сахалинскийПервоцвет чукотскийСрединския большая