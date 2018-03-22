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Какие цветы занесены в Красную книгу?
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Какие цветы занесены в Красную книгу? 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
«АиФ-Черноземье» публикует перечень растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. За уничтожение этих цветов грозит административная ответственность.
Проломник Козо-Полянского. Найти этот нежный цветок можно в Воронежской, Курской, Белгородской и Харьковской областях возле притоков Среднего Дона, в верховьях Оскола и Северского Донца. Растение любит «селится» на вершинах и склонах меловых холмов и в каменистых степях с небольшим травянистым покровом.
Цикламен кавказский. Из названия можно догадаться, что это необычное растение можно встретить в Краснодарском крае, Грузии, Азербайджане, а также на востоке Средиземноморья, на Балканах и в Малой Азии. Растение забирается на склоны гор до высоты аж две тысячи метров над уровнем моря. Внешне цветок похож на фиалку, поэтому его часто именно под таким названием продают на рынках. Из-за того, что корень цикламена обладает сильными лекарственными свойствами, его массово собирают для изготовления медицинских препаратов. Поэтому цветок находится под угрозой исчезновения.
Первоцвет дарьяльский. То, что перед вами очень редкий краснокнижный цветок, можно определить по его сердцевине. Яркий желтый, льющийся из центра бутона, как бы захватывает фиолетовые лепестки. Растение было распространено в верхнем течении реки Терек, в Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Грузии. Сегодня из-за того, что эти территории во многом отданы под пастбища скота, и из-за строительства Военно-Грузинской дороги, встретить этот цветок практически нереально.
Первоцвет Юлии. Около горных ручьев и водопадов в альпийском поясе гор Кавказа рос ярко-розовый цветок. Но много лет в его местообитании проходит разведка и добыча полезных ископаемых, дорожные работы, и популяция растение серьезно пострадало от сбора и выкопки.
Первоцвет перистый. На одной полянке, заполненной этими белыми цветочками, можно встретить бутоны с разноцветными сердцевинами. Растение выглядит невероятно нежно и необычно, а потому привлекает внимание любителей собирать букеты из живых цветов. Сейчас этот первоцвет растет только на юго-западном побережье озера Байкал и различных заповедниках, где этот вид всеми силами пытаются сохранить. Также существуют разновидности первоцветов — почколистный, сахалинский, чукотский — которые растут в очень небольшом количестве специфичных мест и нуждаются в защите от человека. А численность растения под названием «Срединския большая» сегодня не превышает 500-700 экземпляров.
Также в Красную книгу занесены некоторые виды подснежников, например, Кавказский, Складчатый, Лесной и так далее.
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