Первые полицейские убирали мусор: в Челябинске открывается выставка об истории МВД

В четверг, 22 марта, в историческом музее Южного Урала на улице Труда, 100 откроется выставка «На страже порядка», посвящённая 300-летию МВД . На ней покажут оружие бандитов из 90-х, фальшивые деньги, контрафактную продукцию, а также другие вещдоки, бережно сохранённые для истории. Корреспонденты 74.ru побывали на подготовке экспозиции и узнали, как менялась работа полицейских в разные годы, зачем на полосатом жезле компостер и кого снимали на фоторужьё.

— В 1718 году указом Петра I создана полицмейстерская канцелярия. Первые городовые и полицмейстеры больше напоминали Робин Гудов: они были обязаны следить за порядком, помогать людям и даже заниматься уборкой улиц! — рассказывает куратор выставки Денис Кузнецов . — В начале XX века Челябинск называли «Российским Чикаго»: наш город был перевалочным пунктом на пути в Сибирь, и в переселенческом пункте было немало жуликов и аферистов. В гражданскую войну было много убийств.

По мнению кураторов выставки, самым тяжёлым временем в истории челябинского управления МВД можно назвать годы Великой Отечественной войны. Тогда милиция направила на фронт половину своих сотрудников. Оставшимся приходилось несладко: в городе процветали кражи, дезертирство и воровство с оборонных предприятий, спекуляции, детская беспризорность. На помощь милиции в оперативных мероприятиях присоединялись военнослужащие и общественность.

— Только в 1945 году было ликвидировано 163 грабительских группировки общей численностью 371 человек, — рассказали в музее. — Навести порядок удалось к 60-м годам, но в 90-е годы вновь начался разгул преступности.

Изделие златоустовских мастеров, давшее название знаменитой дивизии «Чёрных ножей»

На Олимпиаде-80 милиционеров вооружали жезлами с компостерами: ими можно пробить билет и пригрозить безбилетникам.

Челябинская милиция работала на летних Играх в Москве

В 60-е годы экзамены на права принимали с такими наборами

Такими радарами в 80-е годы вычисляли Шумахеров

Бутылка контрафактного алкоголя опечатана после снятия отпечатков пальцев

Есть на выставке и фоторужьё. Оно использовалось для оперативной съёмки. Правда, подстрелить преступников из него было невозможно. Такую конструкцию придумали для удобства, ведь длинномерный объектив был очень тяжёлый.

В объектив, как в прицел

Чтобы понять преступника и его замысел, нужно знать его язык. Люди, заставшие 90-е, знают, что «в натуре» означает «верно». А что такое «внутряк»? На языке преступного мира это «врезной замок». Настольная книга стражей порядка — словарь жаргонов преступного мира.

На выставке челябинцев научат отличать фальшивые деньги

Этот арсенал изъяли не у черепашек ниндзя, а у бандитов, которые разгуливали по улицам Челябинска.

Чем только не вооружались преступники

На выставке, разумеется, уделили внимание милиционерам-героям. Один из них — Виталий Масленников, который в 1987 году возглавил группу по задержанию психически больного преступника.

— Товарищ Масленников первый и единственный сотрудник милиции, правильно оценив опасность и реальность применения Шубиным обреза против граждан, бросился между Шубиным и медработниками, заслонив их собой, — говорится в материалах уголовного дела, представленных на выставке. — Шубин, пробежав 30–40 метров, на бегу развернулся и на расстоянии 1,5–2 метра выстрелил в догоняющего его Масленникова, ранив в голову.

На выставке можно будет сделать фото с милицейским мотоциклом ИЖ и автомобилем «Москвич», увидеть изъятые у бандитов самодельные стволы, оборудование фальшивомонетчиков и кустарных производителей контрафактного алкоголя. Экскурсоводы расскажут о самых громких делах, раскрытых челябинскими полицейскими, а на интерактивном занятии «Тайны следствия» посетителям музея покажут, как работает криминалистическая лаборатория, научат составлять фоторобот преступников и отличать фальшивые деньги.

Выставка будет работать до 15 июня.

Гости выставки смогут сделать селфи с полицейским мотоциклом «Урал» и автомобилем «Москвич»