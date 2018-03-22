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Цветы времени: Поклонную гору украсят живые часы
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Цветы времени: Поклонную гору украсят живые часы 

Mos.ru 35 минут назад
Фото: Mos.ru
Цветы на самой большой в России клумбе в форме часов на Поклонной горе начнут высаживать в конце апреля. В этом году ее украсят более 12 тысяч желтых, красных, белых и синих виол. Механизм часов запустят 1 мая после окончания высадки растений.
Клумба состоит из двух частей. Это циферблат диаметром 10 метров с двумя стрелками, которые будут отсчитывать часы и минуты, а также надпись «Москва» длиной около двадцати метров. Название города и цифры сделают из красных виол, циферблат часов — из белых.
«Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие. Посмотреть, который час, посетители парка смогут в любое время суток», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе.
Стрелки цветочного циферблата всегда показывают точное время. Механизм часов находится в почве, его регулярно проверяют и настраивают, если часы начинают отставать или спешить. В июне клумба изменит дизайн, вместо виол посадят красные, белые и розовые бегонии. В середине октября стрелки часов снимут, а саму клумбу засыплют декоративной щепой разных цветов до следующей весны.
Как уточнили в пресс-службе, впервые на аллее Памяти в парке Победы в начале лета разобьют рокарий площадью около 80 квадратных метров. Это разноуровневая композиция из крупных камней, декоративной гальки, цветов и кустарников. Цветник будет состоять более чем из 400 различных растений. Это многолетние цветы (астильбы, барвинки, вероники, герани и морозники), а также кустарники (барбарисы, можжевельники и спиреи). Разбивать цветник будут ориентировочно в конце мая или в начале июня.
Циферблат из живых цветов украшает Поклонную гору с июля 2001 года. После запуска цветочные часы были зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие. Для сравнения: часы-куранты на Спасской башне имеют диаметр чуть более шести метров.
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