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Механизм цветочных часов запустят на Поклонной горе 1 мая
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Механизм цветочных часов запустят на Поклонной горе 1 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Стрелки цветочного циферблата начнут ходить на Поклонной горе 1 мая 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Цветы на самой большой в России клумбе в форме часов на Поклонной горе начнут высаживать в конце апреля. Ее украсят более 12 тыс. желтых, красных, белых и синих виол. Механизм часов запустят 1 мая после окончания высадки растений», — говорится в сообщении.
В материале поясняется, что диаметр такого циферблата составит 10 м с двумя стрелками, которые будут отсчитывать часы и минуты, а также надпись «Москва» длиной около 20 м. Название города и цифры сделают из красных виол, циферблат часов — из белых. Цифры и контур циферблата будут подсвечиваться, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие. Посмотреть, который час, посетители парка смогут в любое время суток.
При этом, стрелки цветочного циферблата всегда будут показывать точное время. Механизм часов находится в почве, его регулярно проверяют и настраивают, если часы начинают отставать или спешить. В июне клумба изменит дизайн, вместо виол посадят красные, белые и розовые бегонии. В середине октября стрелки часов снимут, а саму клумбу засыплют декоративной щепой разных цветов до следующей весны.
Кроме того, впервые на аллее Памяти в парке Победы в начале лета разобьют рокарий площадью около 80 кв. м. Это разноуровневая композиция из крупных камней, декоративной гальки, цветов и кустарников. Цветник будет состоять более чем из 400 различных растений. Это многолетние цветы (астильбы, барвинки, вероники, герани и морозники), а также кустарники (барбарисы, можжевельники и спиреи). Разбивать цветник будут ориентировочно в конце мая или в начале июня.
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 Ещё 7 источников 
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