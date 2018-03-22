Во дворах Владивостока обнаружены «подснежники»

Во Владивостоке в районе улицы Вострецова обнаружен буквально вросший в сугроб автомобиль, сообщает PRIMPRESS. Фото размещено в Instagram-паблике primorye_online.

Как сообщают очевидцы, автомобиль стоит в этом районе давно, и внутри него находится много вещей.

В комментариях к фото подписчики пишут, что «таких подснежников в каждом дворе хватает», например, в районе улицы Нерчинская. Есть также информация, что в одном из районов города в «такую ситуацию» попало сразу пять автомобилей, из-за чего в настощее время большие проблемы с парковкой во дворе.