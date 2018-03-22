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Во дворах Владивостока обнаружены «подснежники»
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Во дворах Владивостока обнаружены «подснежники» 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке в районе улицы Вострецова обнаружен буквально вросший в сугроб автомобиль, сообщает PRIMPRESS. Фото размещено в Instagram-паблике primorye_online.
Как сообщают очевидцы, автомобиль стоит в этом районе давно, и внутри него находится много вещей.
В комментариях к фото подписчики пишут, что «таких подснежников в каждом дворе хватает», например, в районе улицы Нерчинская. Есть также информация, что в одном из районов города в «такую ситуацию» попало сразу пять автомобилей, из-за чего в настощее время большие проблемы с парковкой во дворе.
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