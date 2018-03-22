9 компаний представили Приангарье на туристической выставке в Москве

Девять компаний представляли Иркутскую область на Международной туристической выставке в Москве MITT-2018. Это крупнейшая экспозиция в России и СНГ в сфере туруслуг, на которую съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира.

Иркутская область на МИТТ-2018 представила консолидированный стенд « Иркутск . Байкал», организованный Сибирской Байкальской Ассоциацией Туризма и Информационной туристкой службой Иркутска при поддержке администрации областного центра.

Своими впечатлениями о выставке с « АиФ в Восточной Сибири» поделилась одна из её участниц:

«Это было очень полезное мероприятие, главная задача которого — поиск новых партнёров среди участников и гостей выставки, возможность представить свои услуги огромному количеству людей, продвинуть свой регион с точки зрения туристических возможностей. Мне понравилось, что на выставке можно сразу же получить обратную связь от потенциальных клиентов — насколько интересна наша Иркутская область, что конкретно хотят узнать и увидеть здесь туристы».

Кстати, представители иркутских туристических компаний, участвовавших в мероприятии, отмечают, что если в другие годы посетители спрашивали у них о возможностях отдыха на Байкале исключительно в летний сезон, то сейчас стали интересоваться и зимним отдыхом. Туроператоры считают, что свою роль в этом сыграло активное продвижение на рынке туристических услуг такого продукта, как «Байкальский лёд».

Кроме того, выставка, по словам иркутских участников, это хороший опыт — они смотрят, как представляют возможности своих территорий другие российские и зарубежные коллеги, что они продают и как продают, и черпают из этого идеи, как лучше и интереснее продавать Байкал и всё, что его окружает.