Ещё
9 компаний представили Приангарье на туристической выставке в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

9 компаний представили Приангарье на туристической выставке в Москве 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Девять компаний представляли Иркутскую область на Международной туристической выставке в Москве MITT-2018. Это крупнейшая экспозиция в России и СНГ в сфере туруслуг, на которую съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира.
Иркутская область на МИТТ-2018 представила консолидированный стенд «Иркутск. Байкал», организованный Сибирской Байкальской Ассоциацией Туризма и Информационной туристкой службой Иркутска при поддержке администрации областного центра.
Своими впечатлениями о выставке с «АиФ в Восточной Сибири» поделилась одна из её участниц:
«Это было очень полезное мероприятие, главная задача которого — поиск новых партнёров среди участников и гостей выставки, возможность представить свои услуги огромному количеству людей, продвинуть свой регион с точки зрения туристических возможностей. Мне понравилось, что на выставке можно сразу же получить обратную связь от потенциальных клиентов — насколько интересна наша Иркутская область, что конкретно хотят узнать и увидеть здесь туристы».
Кстати, представители иркутских туристических компаний, участвовавших в мероприятии, отмечают, что если в другие годы посетители спрашивали у них о возможностях отдыха на Байкале исключительно в летний сезон, то сейчас стали интересоваться и зимним отдыхом. Туроператоры считают, что свою роль в этом сыграло активное продвижение на рынке туристических услуг такого продукта, как «Байкальский лёд».
Кроме того, выставка, по словам иркутских участников, это хороший опыт — они смотрят, как представляют возможности своих территорий другие российские и зарубежные коллеги, что они продают и как продают, и черпают из этого идеи, как лучше и интереснее продавать Байкал и всё, что его окружает.
АиФ Иркутск: последние новости
10 миллионов рублей скрыл от налоговой предприниматель из Ангарска Снег и усиление ветра ожидают в Иркутской области 21 марта ТЦ в Ангарске загорелся из-за нарушений правил безопасности – МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва111
В РФ могут повысить подоходный налог556
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке146
Панин с огромным долгом сбежал из России109
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД124
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение