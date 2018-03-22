Секреты выращивания неженок-анемон

Анемоны — изящные травянистые растения, покоряющие разнообразием расцветок и форм бутонов. Эти многолетники эффектно смотрятся в окружении других представителей флоры и на фоне камней. Они способны украсить своим присутствием любой садовый участок.

Анемоны

Среди щедрого ассортимента сортов есть как неприхотливые экземпляры, так и растения, требующие особого ухода. Такая особенность объясняется наличием двух категорий анемон — корневищных и клубневых. Первые более-менее спокойно реагируют на «огрехи» выращивания, выражая недовольство лишь некоторой утратой красоты. А вот для представителей второй категории ошибки в уходе очень опасны.

Посадка анемонВыбор места для посадкиТребования разных видов анемон к уровню освещения, влаги и составу почвы существенно отличаются. Но есть универсальные условия, в которых все сорта будут чувствовать себя нормально:

полутень;хороший дренаж;плодородный рыхлый грунт.

Все сорта анемон будут неплохо себя чувствовать в полутени

Эти правила особо актуальны, если вид приобретенных анемон неизвестен или вызывает сомнения. Чтобы создать идеальную структуру почвы, необходимо добавить в нее обычный песок. Наличие сыпучего материала не только разрыхлит грунт и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха — песок повысит уровень водопроницаемости. Эту же функцию будет выполнять и дренаж — слой осколков кирпича или мелких камней.

Состав почвы тоже важен. Слишком закисленные грунты — не лучшее место для посадки анемон. Поэтому, прежде чем разместить растения на выбранном участке, стоит добавить в верхний слой земли порцию древесной золы или доломитовой муки.

Посев семянАнемоны можно размножить семенами. Но стоит отметить, что уровень всхожести у них довольно низкий. Из всех семян в лучшем случае прорастет только четвертая часть. И то — такими показателями может похвастаться только свежесобранный посевной материал. Но вырастить анемоны из семян все-таки возможно.

Семена анемоны

Чтобы увеличить уровень всхожести, необходимо позаботиться о стратификации. Эта процедура представляет собой выдерживание семян в холодных условиях. При подзимнем посеве необходимость в стратификации отпадает. Она актуальна для семян, которые планируется проращивать весной.

Глубина заделки — незначительная. Редкие сеянцы, которым посчастливится проклюнуться, довольно хрупкие — они не способны преодолеть толстый слой земли. Поэтому стоит использовать рыхлую легкую почву с пористой структурой.

При осеннем посеве семена проклевываются ранней весной. Если посадка была проведена весной либо летом, то первые росточки обычно появляются в течение месяца. Молоденькие всходы необходимо тщательно оберегать от переувлажнения, чтобы предотвратить их гибель.

Вегетативное размножение анемонСеменное размножение — крайняя мера. Обычно ее используют достаточно редко. Ведь намного проще получить полноценный посадочный материал другими способами. Очень легко размножить сорта с разветвленной ажурной корневой системой. Сложнее, но вполне реально, вырастить анемону из клубней.

Клубни анемоны

Деление корневищ лучше всего приурочить к весне. В этот период движение сока замедлено, поэтому растение спокойно отреагирует на процедуру. При разрезании корневища необходимо следить, чтобы на каждом отделенном кусочке присутствовало несколько почек возобновления. Они отвечают за наращивание зеленой массы.

Сорта, у которых привычную корневую систему заменяют клубни, нуждаются в предпосевной подготовке.

Посадочный материал необходимо погрузить на несколько часов в теплую воду и оставить так до момента, когда клубни увеличатся в размерах — набухнут. Этот прием способствует ускорению прорастания. Высаживают клубни на глубину от 3 до 7 см. Увлажнять почву следует аккуратно, но регулярно.

Эксперты рекомендуют сразу определиться с местом постоянного расположения растений. Особо актуально это требование для анемон с клубневой корневой системой. Молодые анемоны чаще всего спокойно приживаются после пересадки.

Сразу определитесь с местом посадки анемон

Для взрослых растений эта процедура может закончиться плачевно. Как вариант — пересадка с объемным комом земли. Такой подход поможет смягчить стресс.

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Уход за анемонамиГлавная сложность в уходе за анемонами — поддержание оптимального уровня влажности. Переизбыток губителен для корневой системы. Но и недостаток живительной влаги пагубно отразится на состоянии растений. В первом случае поможет высадка растений на возвышенности и обустройство дренажа. Во втором — использование мульчи.

Поддерживать оптимальный уровень влажности поможет мульча

Мульча — сыпучий материал, в качестве которого традиционно используют опавшие листья, торф или специальные декоративные смеси. Она не только препятствует испарению влаги и уплотнению грунта, но и предотвращает рост сорняков. Для анемон лучше всего использовать листву плодовых деревьев. Толщина слоя — около 5 см.

В качестве удобрений рекомендуется использовать комплексные минеральные препараты. Причем применять их следует только в период цветения. А если грядка перед посадкой была удобрена, то можно вообще исключить эту процедуру из графика ухода за анемонами. Если не пренебрегать этими мерами, идеальные условия для всех сортов анемон будут гарантированы.

В условиях средней полосы практически все сорта можно оставить зимовать в открытом грунте. Предварительно следует увеличить в 2-3 раза толщину мульчи и обустроить укрытие из лапника или веток лиственных деревьев. В суровом климате придется заниматься выкапыванием корневищ. Особо чувствительны к морозам клубневые сорта. Подземную часть выкапывают, просушивают и хранят в прохладе до момента высадки.

Виды анемон Род анемон насчитывает более, чем полторы сотни видов. Наиболее популярны у цветоводов такие виды:

анемона лесная;а. корончатая;а. японская;а. нежная.

Анемона лесная (Anemone sylvestris)— густой кустик высотой до полуметра. Бутоны расположены одиночно, могут быть и обычными, и махровыми. Диаметр цветка достигает 5-6 см, для некоторых сортов этот показатель увеличивается до 8 см. Листья крупные, с длинными черешками.

Анемона лесная

Анемона корончатая (A. coronaria) — компактное растение высотой в 20-30 см. Бутоны до 6 см в диаметре, могут быть разных оттенков. В центре соцветия расположены тычинки и черный пестик. Листья собраны в розетку.

Анемона корончатая

Анемона японская (Anemone hupehensis var. japonica) — куст высотой около 40 см. Листья темные, расцветки бутонов бледные или насыщенно яркие. Палитра оттенков довольно широкая. Бутоны собраны группами в рыхлые соцветия.

Анемона японская

Анемона нежная (A. blanda) — низкорослый многолетник. Максимальная высота стеблей с ажурными листьями не превышает 20 см. Окрас и размер соцветий-ромашек зависит от сорта.

Анемона нежная (Anemone Blanda) А в вашем саду живут анемоны?