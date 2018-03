10 лучших сортов полиантовых роз

Мы продолжаем знакомство с примадоннами розового царства. Сегодня перед вами продефилируют 10 самых роскошных полиантовых красавиц мирового сортимента.

Полиантовые розы поистине роскошны

Их достоинств не счесть, убедитесь сами!

Что такое полиантовые розы

Это многоцветковые розы, сорта представляют сегодня вполне самостоятельную группу (смотрите пост Современные садовые розы).

Полиантовые розы. Фото с сайта elektro-sadovnik.ru и vasha-klumba.ru Их крупные метельчатые соцветия вполне оправдывают название группы, так как несут от 20 до 100 (и более!) цветков, поэтому цветение полиантовых роз всегда обильное и шикарное! Лепестки многих сортов не выгорают на солнце. Эти розы неприхотливы, устойчивы к погодным сюрпризам. В уходе просты: компактные кусты практически не нуждаются в обрезке, цветки долго держатся на кустах. Полиантовые розы хорошо стоят в срезке. Есть в этой группе и низкие сорта, и крупноцветковые. Казалось бы, вот они — безупречные розы с красивыми листьями, обильным длительным цветением, красными или оранжевыми небольшими плодами, легкие в уходе… Но, избалованные красотой, формой, величиной, крупных цветков чайно-гибридных роз, благоухающих чувственными и фруктовыми ароматами, мы отдаем предпочтение их сортам.

Полиантовая роза сорт Orange Triumpf, фото с сайта nashzeleniymir.ru и полиантовые розы в рядовой посадке у дома, фото сайта master-room.ru Возможно, поэтому полиантовые розы (далее Polyantha-Rose) не пользуются таким высоким спросом, как те же чайно-гибридные сорта (далее Hybrid Tea) к примеру. Более того, часто Polyantha-Rose продают под «чужой фамилией», называя их миниатюрными, почвопокровными, спрей-Rosa, Rosa-патио. Но, как бы мы их не назвали, Polyantha-Rose — это амбассадоры наших дач.

Достоинства (плюсы) Polyantha-Rose

габитус (внешний вид) довольно компактен,

это невысокие листопадные кустарники;

листья глянцевые;

преимущественно махровые цветки розовой и красной окраски собраны в кистевидные соцветия; они некрупные, но их много;

при соответствующем уходе (регулярном поливе, подкормках) цветение роскошное, длительное: первые цветки распускаются в начале летнего сезона, а последние — в конце осени (Южный берег Крыма и Черноморское побережье Краснодарского края );

они хорошо зимуют, но после посадки первые 1-3 года надо подстраховываться и укрывать их еловым лапником или сооружать воздушно-сухое укрытие на дугах;

не боятся они и традиционных розовых болезней, возбудителями которых являются Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosae Voron и Marssonina rosae (Lib.), но, когда летом прохладно и сыро, то и им не устоять перед грибами;

их практически не обрезают, особенно если применяют в качестве почвопокровных кустарников; слегка подравнивают с боков в бордюрах; укорачивают выбивающиеся из желаемого контура побеги при штамбовой культуре. Плюс санитарная обрезка, которая в отношении роз обязательна;

прекрасно черенкуются зелеными (июнь-июль) и одревесневшими (осень) черенками (корнесобственные);

применяются в различных элементах оформления дачного участка;

долго (в течение 2 недель) стоят в срезке, не теряя окраски.

Минусы Polyantha-Rose

без запаха (хотя есть исключения);

цветки некрупные;

на юге лепестки медленно, но все-таки выгорают на солнце;

цветки не самоочищающиеся, поэтому после цветения их необходимо вовремя удалять.

Происхождение Polyantha-Rose

Первые Polyantha-Rose были получены в 1873 г и в 1880 г во Франции оригинатором (как сейчас принято говорить) Жаном Батистом Гийо (Guillot Jean-Baptiste Andre (1802-1882 гг), который больше известен как папаша Гийо (Pere Guillot).

Жан Батист Гийо, фото с сайта pobedpix.com, старинный рисунок полиантовых роз, фото с сайта 79.sadovodus.ru Существует две версии их получения:

от скрещивания Rosa chinensis и карликовой формы Rosa multiflora;

от розы многоцветковой с повторноцветущими Hybrid Tea.

Первыми формами были 'Paguerette', 'Magnonette'.

Первые полиантовые розы. Сорт Paguerette, фото с сайта Wikimedia Commons и сорт Magnonette, фото с сайта dbiodbs.units.it В 1884 г (уже после смерти Жана Батиста Гийо) Карьер (Carriere) объединил полученные Гийо гибриды в отдельную группу полиантовых роз.

Генеалогическое древо семьи Гийо, фото с сайта kajuta.net и старинные полиантовые розы Paguerette и Magnonette, фото с сайта Meemelink

Дело Жана Батиста Гийо продолжили его потомки, и мы еще не раз вспомним эту династию при описании роз французской селекции.

Использование Polyantha-Rose на дачах

Это универсальные розы, которые хороши в одиночных и групповых посадках, в цветниках — среди многолетников и однолетников.

Полиантовая роза сорт The Fairy в миксбордерах. Фото с сайтов Alamy и foto.mein-schoener-garten.de Возможность хорошего черенкования и получения большого количества корнесобственных роз «одинакового стандарта» делают их удобными для устройства бордюров (низкорослые), живых изгородей, цветочных массивов, использования как почвопокровных кустарников.

Полиантовая роза сорт The Fairy солитер, фото с сайта Pinterest и в рядовой посадке у забора, фото с сайта Landscape-Project

Низкорослые сорта идеальны для горшечной комнатной культуры и патио.

Полиантовая роза сорт Yvonne Rabier в высоком горшке, фото сайта Mon jardin de roses anciennes

Отдельные Polyantha-Rose (например 'The Fairy') применяют в штамбовой культуре, и даже в каменистых садах полиантовые розы смотрятся гармонично.

Полиантовая роза сорт The Fairy в рокарии, фото сайта Flickr

Итак, встречаем 10 полиантовых красавиц, которые словно прикрыты вуалью, за которой кроется тайна, часто связанная с женщиной.

Polyantha-Rose 'Fairyland'

Известно, что она выведена Харкнесс (Harkness) в Великобритании , в 1977 г, зарегистрирована им же в 1980 г.

Полиантовая роза сорт Fairyland, фото сайта Wikimedia Commons

Может продаваться как 'Harlayalong', почвопокровная или спрей-роза.

Роза Fairyland, фото с сайта Schmid Gartenpflanzen и в сказочной стране, рисунок с сайта Pinterest

Ее параметры: высота 75 см, ширина 1,2 м. Нюансы: бледно-розовые розетковидные цветки с нежным ароматом.

Polyantha-Rose 'Lady Reading'

Это старинная роза выведена Ван Клифом (Van Kleef, страна неизвестна) в 1921 г. Скорее всего, она посвящена какой-то образованной женщине.

Полиантовая роза сорт Lady Reading, фото с сайта sadogorodsad.ru и читающая леди, фото с сайта Pinterest

Ее параметры: высота 1,2 м, ширина 1,0 м Нюансы: цветки красные, махровые.

Polyantha-Rose 'Marjorie Fair'

Она может идти в продаже как 'Red Ballerina' или 'Red Yesterday'.

Полиантовая роза сорт 'Marjorie Fair' и одна из богатейших дам прошлого века Марджори Мерривезер Пост. Фото с сайта LiveInternet

Ее параметры: высота и ширина 1,2 м. Нюансы: цветки ярко-малиновые, центр — белый.

Polyantha-Rose 'Mevrouw Nathalie Nypels'

Эта старинная роза выведена в Нидерландах в 1919 г, кем — неизвестно, посвящена некой госпоже Натали (Nathalie Nypels); иногда в справочных изданиях и торговых каталогах приводится как роза из садовой группы Флорибунда.

Полиантовая роза сорт 'Mevrouw Nathalie Nypels', фото с сайта Perryhill Nurseries и «Незнакомка» Ивана Крамского , фото с сайта kulturologia.ru Ее параметры: высота 75 см, ширина 60 см. Нюансы: розовые полумахровые цветки со сладким ароматом.

Polyantha-Rose 'Orange Triumpf'

Роза выведена в Германии в 1937 г одним из членов розовой династии Кордес — Вильгельмом II (Wilhelm J. H. Kordes II). Может продаваться как Ground-cover bush.

Полиантовая роза сорт Orange Triumpf

' Ее параметры: высота до 1 м, ширина 75 см. Нюансы: красные махровые цветки без аромата.

Polyantha-Rose 'The Fairy'

Эта роза выведена в Великобритании Энн Бентол (Anne Bentall) в 1932 г. Ее любят не только дачники, но и селекционеры; на ее основе создан целый ряд роз в стиле 'The Fairy'. Это один из самых популярных неприхотливых сортов, который чаще используют как почвопокровное растение. У него нет периодов покоя между волнами цветения. Превосходный вариант для начинающих розоводов.

Полиантовая роза сорт The Fairy, фото с сайта Ботаничка.ru и фея, фото с сайта othereal.ru Ее параметры: высота и ширина 60-90 см. Нюансы: розовые розетковидные цветки с приятным ароматом.

Полиантовая роза сорт The Fairy в большом горшке, фото с сайта J. Parker's и в живой изгороди, фото с сайта Petals from the Past

На юге лепестки выгорают, тем не менее до сих пор это самая популярная титулованная Polyantha-Rose.

Polyantha-Rose 'Yesterday'

Выведена в Великобритании в 1974 г Харкнесс (Harkness). В продаже ее можно приобрести и как Rosa 'Tapis d’Orient', и как почвопокровную, и как розу-спрей.

Полиантовая роза сорт Yesterday, фото с сайтов pinterest.com и Wikimedia Commons

Ее параметры: высота и ширина 1-1,5 м. Нюансы: розетковидные полумахровые лилово-розовые цветки наделены нежным ароматом.

Polyantha-Rose 'Yvonne Rabier'

Именная роза выведена во Франции, в 1910 г Eugene Turbat & Compagnie. Посвящена женщине — Ивонне Рабиер (Yvonne Rabier).

Полиантовая роза сорт Yvonne Rabier, фото с сайтов PPRuNe и Roses Guillo

Ее параметры: высота и ширина 40 см. Нюансы: кремово-белые махровые цветки с легким нежнейшим ароматом.

Polyantha-Rose 'Кубиночка'

Она выведена Верой Николаевной Клименко в Крыму, в 1959 г. Посвящена прекрасной половине коренного населения далекой Кубы

Полиантовая роза сорт Кубиночка и кубинка, фото сайта extrip.ru Нюансы: ярко-розовые цветки с желтым центром, с приятным классическим ароматом.

Polyantha-Rose 'Харьковчанка'

Эта роза выведена в Крыму.

Полиантовая роза сорт Харьковчанка и мисс Харьков 2013, фото сайта nobelon.com Ее параметры: высота 1,1 м. Нюансы: ярко-розовые махровые цветки наделены чудесным ароматом персика. В заключение — традиционный вопрос: которая из десяти красавиц Polyantha-Rose покорила ваше сердце?