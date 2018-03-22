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Две свердловчанки поборются за звание «Мисс Россия»
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Две свердловчанки поборются за звание «Мисс Россия» 

Уралинформбюро 14 минут назад
Фото: Уралинформбюро
С полусотней других красавиц.
Свердловчанки Полина Костюк и Анастасия Каунова прибыли в Москву — девушки будут отстаивать честь Среднего Урала на конкурсе «Мисс Россия». 21 марта в столице началась подготовка к соревнованию. Об этом уральские красавицы написали на своих страницах в соцсетях.
Фото: Анастасия Каунова, Полина Костюк/vk.com.
Анастасия Каунова — действующая «Мисс Екатеринбург». Полина Костюк также принимала участие в этом конкурсе и прошла в финал. Для того, чтобы попасть на всероссийский «смотр», девушке пришлось пройти дополнительный кастинг.
На данный момент в конкурсе участвует 50 девушек, передает "Уралинформбюро".
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