Цветение вишни в Нанкине 

Нанкин, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное цветение вишневых деревьев на улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Бо Нанкин, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное цветение вишневых деревьев на улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Бо Нанкин, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное цветение вишневых деревьев на улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Бо Нанкин, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — пышное цветение вишневых деревьев на улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ли Бо