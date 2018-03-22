Техника будущего помогает фермерам в провинции Шаньдун

Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта / Синьхуа / — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй

Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй

Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй

Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй