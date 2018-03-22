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Техника будущего помогает фермерам в провинции Шаньдун
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Техника будущего помогает фермерам в провинции Шаньдун 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй
Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй
Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй
Цзинань /пров. Шаньдун/, 21 марта /Синьхуа/ — Беспилотники, роботы для защиты растений, современные оросительные системы приходят на помощь фермерам в уезде Цзоупин провинции Шаньдун. Фотографии Синьхуа/Го Сюйлэй
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