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Россия передала Монголии отчеты по геологическим исследованиям
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Россия передала Монголии отчеты по геологическим исследованиям 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Улан-Батор, 21 марта /Синьхуа/ — Россия передала Монголии первую часть отчета по геологическим исследованиям, которые были проведены с 1960 по 1990 год на территории Монголии. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД Монголии.
Отчеты касаются геологической картографии, геофизической разведки, освоения месторождений урана, золота, плавикового шпата, угля, нефти и алмазов. Более 70 компакт-дисков и 61 страниц материалов, связанных с геологическими исследованиями, были переданы через посольство Монголии в России. —0—
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