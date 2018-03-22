Россия передала Монголии отчеты по геологическим исследованиям

Улан-Батор , 21 марта / Синьхуа / — Россия передала Монголии первую часть отчета по геологическим исследованиям, которые были проведены с 1960 по 1990 год на территории Монголии. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Отчеты касаются геологической картографии, геофизической разведки, освоения месторождений урана, золота, плавикового шпата, угля, нефти и алмазов. Более 70 компакт-дисков и 61 страниц материалов, связанных с геологическими исследованиями, были переданы через посольство Монголии в России. —0—