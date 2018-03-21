«Байкал ЭМ-1» против фитофтороза томатов: результаты исследований

Мы часто обсуждаем меры и способы защиты томатов от фитофтороза. Нам наиболее интересны биологические, потому что коротким летом для грунтовых помидоров нет возможности применять средства химической защиты. Нет времени выжидать три недели. Среди известных препаратов есть «Байкал ЭМ-1», но мнения о нем различны, как и способы его применения каждым конкретным дачником. Потому интересны серьезные работы, выполненные специалистами, особенно профессионалами отдела фитосанитарии и карантина растений.

Байкал ЭМ-1 для защиты томатов от фитофтороза

Эффективность препарата изучалась на томатах:

'Ралли F1' — оригинатор ENZA ZADEN BEHEER B. V. Характеристики гибрида:

созревание плодов наступает на 100-106 день после полных всходов;

растение индетерминантное;

масса плода 217-240 г;

вкус хороший и отличный;

товарная урожайность в продленном обороте на Волжском ГСУ Волгоградской области в 2008 г. — 37,5 кг/м²;

выход товарной продукции (по данным оригинатора) — 95-97%;

переносит высокие и пониженные температуры;

устойчив к галловой нематоде, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ (вирус табачной мозаики).

Ралли F1 — крупноплодный томат для защищенного грунта

'Ралли F1' — крупноплодный томат для защищенного грунта 'Мондиаль F1' — оригинатор ENZA ZADEN BEHEER. B. V. Характеристики гибрида:

созревание плодов наступает на 100-103 день после полных всходов;

растение индетерминантное;

масса плода 192-210 г;

вкус хороший;

товарная урожайность в продленном обороте на Волжском ГСУ Волгоградской области в 2008 г. — 41,1 кг/м²;

выход товарной продукции (по данным оригинатора) 97-99%;

растение компактное, отличная завязываемость плодов;

устойчив к галловой нематоде, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу, ВТМ (вирус табачной мозаики).

Мондиаль F1 — крупноплодный томат для защищенного грунта. Фото с сайта polevod.com 'Мондиаль F1' — крупноплодный томат для защищенного грунта. Фото с сайта polevod.com Как видим, в описании гибридов нет особого указания на степень устойчивости к фитофторозу.

Как проводились исследования

Исследования проводились в 2014 году, на двух гибридах разного срока созревания в контрольной группе и на тех же гибридах с применением препарата «Байкал ЭМ-1» в трех повторениях. Перед посевом на рассаду семена обрабатывали марганцевокислым калием. В течение всего периода выращивания растения проверяли на заселенность фитофторой. Наибольшее ее количество было зафиксировано во время цветения 3 и 4 кистей. В это же время в контрольной группе проявились особенности гибридов по восприимчивости к возбудителю. Оказалось, что 'Мондиаль F1' более устойчив, чем 'Ралли F1'.

Растения проверяли на заселенность фитофторой весь период выращивания

Растения неодинаково реагировали на обработки препаратом в разные периоды. На 'Ралли F1' ко времени уборки урожая больных листьев было 13%, пик поражения пришелся на период «бутонизация — цветение первой кисти». У 'Мондиаль F1' — всего 2,9%.

Результаты исследования

Кардинальных изменений при обработках «Байкал ЭМ-1» не было, но тенденция к снижению заражения наблюдалась. Препарат по-разному действовал на растения:

'Ралли F1' менее устойчив, в контрольной группе поражения на нем были сильнее, но и «Байкал ЭМ-1» на него оказывал более сильное действие;

'Мондиаль F1' показывал устойчивость к фитофторе на некоем определенном уровне весь срок выращивания.

Таблица от исследователей. Скан страницы с сайта vniikr.ru Цитата из отчета: «Определяющим показателем преимущества применения препарата „Байкал ЭМ-1“ на томатах является уменьшение количества заболевших фитофторозом кустов и листьев и, как следствие, повышение урожайности».

Выводы

На исследуемых гибридах «Байкал ЭМ-1» сдерживает развитие фитофтороза от 10 до 12 дней, потом эффективность действия препарата снижается.

Наибольшая прибавка урожая отмечена на 'Ралли F1' — 22 т/га, на 'Мондиаль F1' — 6,3 т/га, в процентах, соответственно, 14 и 3.

В контрольной группе урожайность была на 46% ниже.

Достоинства препарата. Фото с сайта nashaucheba.ru Выводы дилетанта для использования «Байкал ЭМ-1» на собственных посадках томатов:

какой сорт или гибрид устойчив к фитофторозу, можно выяснить только в сравнении с контролем;

никто не мешает использовать препарат чаще, чем три раза за весь срок выращивания растений;

профилактические обработки можно начинать через неделю-полторы после высадки растений на постоянное место и делать их каждую неделю — до осеннего съема плодов;

признать и принять действенность препарата на возбудителя фитофтороза, радоваться, что микробиологическое средство, которое не токсично и не вызывает мутаций, может стать помощником на даче.

Искренняя благодарность

Исследования провели В. Л. Димитриев и Е. В. Косарев, сотрудники ФГБОУ ВПО «ЧГСХА» и отдела фитосанитарии и карантина растений по Чувашской Республике ФГБУ «Татарская МВЛ». Спасибо им! Материалы исследований можно посмотреть на сайте vniikr.ru Коварное заболевание нужно атаковать со всех сторон! Возможно, эти публикации помогут вам справиться с фитофторозом томатов:

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