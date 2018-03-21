Будущее планеты — роботы-цветы и роботы-пчелы?

Мы живём в удивительном мире: ещё совсем недавно по меркам истории паровой двигатель был вершиной технической мысли. Наши бабки не всегда были знакомы даже с обыкновенным телефоном, а наши внуки уже считают, что смартфон был всегда.

Скоро настоящих пчёл заменят роботы-пчёлы, чтобы опылять цветы

Но стремительное и всё ускоряющееся движение прогресса не только повышает качество жизни человека, но и сминает на своём пути всё, что оказалось под его высокотехнологичным колесом. Чаще всего страдают те, кого мы называем братьями нашими меньшими. В продолжение истории о резком снижении количества насекомых.

Большой пчелиный коллапс— Пятачок! По-моему, пчёлы что-то подозревают!

— Что подозревают?

— Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно!

(Из мультфильма «Винни-Пух и все, все, все»)

В последние десятилетия пчеловоды во всём мире обратили внимание на заметное увеличение смертности пчёл — потери составляют до 50% пчёлосемей, а в некоторых местностях обитатели пасек полностью вымирают. Насекомые страдают от инфекций и паразитов, плохо зимуют. А некоторые пчелиные семьи бегут, в смысле — летят из родного дома, куда глаза глядят.

На пасеках во всём мире гибнут пчёлы

Появился даже специальный термин, описывающий это явление — синдром разрушения пчелиных семей. Впервые его описали в 2006 году: суть явления в том, что пчелиная колония вдруг, без видимых причин, покидает улей и улетает безвозвратно в неизвестном направлении.

Неладное в пчелином царстве почуяли не только пасечники. Учёные бьют тревогу и пугают население апокалиптическими картинами мира без пчёл: если вдруг исчезнут эти настоящие «труженики полей», человечеству грозит множество лишений и экономических катастроф.

Мы потеряем не только мёд (что уже само по себе отрицательно скажется, ведь исчезнет продукт, употребляемый людьми на протяжении нескольких тысячелетий, наиболее сбалансированный по своей полезности и универсальности, являющийся не только продуктом питания, но и сырьём для производства лекарств и косметических средств).

Мы теряем это Человечество лишится около 70 видов овощей и фруктов из 100 наиболее употребляемых и распространённых — эти растения опыляются пчёлами. Помимо непосредственно яблок, винограда, арбузов и прочих фруктов и овощей, не станет подсолнечного масла и кофе. Ну, и количество цветов на лугах и клумбах тоже резко сократится.

Радикально станет меньше молочных продуктов — для сбалансированного питания корове необходимы самые разные растения, в том числе и те, которые опыляются преимущественно пчёлами. Станет меньше хлопчатобумажных тканей — хлопчатник тоже пчёлоопыляемое растение.

А можем остаться и без этого

Чтобы показать наглядно серьёзность проблемы, один из крупных продуктовых магазинов сети Whole Foods в Америке в 2013 году временно убрал со своих прилавков все товары, так или иначе связанные с пчёлами. Из 453 позиций ассортимента универсама покупатели в тот день не досчитались 237-и.

Прямое уменьшение количества этих продуктов — это только один аспект грядущего коллапса: исчезновение их приведёт к резкому скачку цен на оставшуюся продукцию и синтетические аналоги. В первую очередь, естественно, это коснётся стоимости продуктов питания, а в регионах, относящихся к «третьему миру», усилится и без того приводящий к многочисленным жертвам голод.

«Это неправильные пчёлы! …И они… делают неправильный мёд!»Главной причиной смерти пчёл учёные считают пестициды, которыми обрабатываются сельскохозяйственные растения от вредителей. Вместе с вредителями гибнут и пчёлы.

Китае одними из первых заметили последствия исчезновения пчёл. Например, в провинции Сычуань местные жители уже несколько лет вынуждены самостоятельно опылять яблони, лазая по веткам, ведь яблоки здесь — ведущая культура на продажу.

Китайские пчёлы: опыление деревьев фермерами провинции Сычуань. Фото с сайта agrocareer.com Естественно, проблема исчезновения пчёл заинтересовала и конструкторов. За последнее десятилетие работы по созданию миниатюрных дронов, способных заменить пчёл в опылении цветов, ведутся самыми разными исследовательскими группами.

Инженеры под руководством доктора Рафала Далевски в Варшавском технологическом университете создали крошечный квадрокоптер B-Droid, есть подобное устройство и в разработках японских учёных. На сегодняшний день более всех продвинулись в создании микродронов учёные Гарвардского университета . Творение команды Роберта Вуда — RoboBee (Робопчела)— имеет размах крыльев 30 мм и весит 80 мг.

RoboBee. Фото с сайта http://theplate.nationalgeographic.com Хотя на создание RoboBee выделено более 10 миллионов долларов, до окончательного результата, по мнению авторов, ещё не менее 15 лет. И при этом робот-пчела, вероятно, сможет опылять только некоторые виды растений. Делать «правильный» мёд он не сумеет.

«А не захватить ли… зонтик? От этих пчёл всего можно ждать!»Пока одни изобретатели конструируют искусственных пчёл, вторые взялись за разработку робота-цветка. Австралиец Майкл Кэнди соорудил электронно-механический цветок.

Устройство имеет вид цветка рапса и способно порционно выдавать сироп. Не совсем понятно его назначение — предполагается, что это устройство поможет привлечь пчёл для восстановления цветущих растений на лугах. Пока изобретатель не решил главной проблемы — как помимо сиропа поместить в искусственный цветок и пыльцу.

Сейчас в сообщениях об исчезновении пчёл часто можно встретить фразу: «Если на Земле исчезнут пчелы, то через четыре года исчезнет и человек. Не будет пчел — не будет опыления — не будет растений — не будет животных — не будет человека».

Изречение приписывают Альберту Энштейну. Доказательств того, что великий учёный интересовался пчёлами, нет. Но смысл высказывания от этого не меняется: мы действительно зависим от всех остальных живых существ на планете. И никакими роботами не сможем заменить их, если в своём стремлении к прогрессу и улучшению мира уничтожим жизнь вокруг себя. Людям стоит внимательнее относиться к хрупкому миру природы, иначе наши правнуки смогут увидеть только механические цветы и роботов-пчёл, кружащих над ними.