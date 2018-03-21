Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в срезах хризантем из Италии

Управлением Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в срезах хризантем из Италии . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении. Уточняется, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений. «Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.