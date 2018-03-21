Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в срезах хризантем из Италии 

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в срезах хризантем из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.