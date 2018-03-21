В Токио состоялась 2-я встреча министров образования Китая, Японии и РК

Японии и Токио, 21 марта / Синьхуа / — В Токио сегодня открылась 2-я встреча министров образования Китая Республики Корея . На мероприятии присутствовали министр образования КНР Чэнь Баошэн, министр просвещения и науки Японии Йошимаса Хаяши и вице-премьер, министр образования РК Ким Сан Гон.

По результатам встречи главы ведомств подписали Совместное коммюнике 2-й встречи министров образования Китая, Японии и Республики Корея.

Стороны признали, что сотрудничество между тремя странами в сфере образования продвигается в целом успешно, и достигнуты значительные результаты. Кооперация в этой сфере играет принципиальное значение в стимулировании гуманитарных контактов между Китаем, Японией и РК и в улучшении отношений в регионе.

До открытия мероприятия Чэнь Баошэн провел отдельные встречи с Йошимаса Хаяши и Ким Сан Гоном. Стороны провели углубленные обмены мнениями по таким сторонам практического сотрудничества, как вузы, профессиональное образование и молодежные обмены. Кроме того, был достигнут консенсус с Японией по Пятилетнему плану обменов в сфере образования между Китаем и Японией /2018-2022 годы/. —0—