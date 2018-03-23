В Измайлово завершается работа выставки «У самовара. Москва чайная»

Последний день будет работать 25 марта экспозиция в Большом выставочном зале измайловской усадьбы.

В Выставочном зале в музее-усадьбе «Измайлово» подходит к концу выставка «У самовара. Москва чайная», которая начала работать еще с 29 августа прошлого года. В воскресенье будет последний день, когда москвичи смогут узнать, почему самовар на протяжении нескольких столетий был одним из самых главных предметов в хозяйстве русского дома.

Посетителям выставки представлены около 300 экспонатов, среди которых несколько десятков московских самоваров, которые на протяжении многих лет стали в буквальном смысле «членами семьи».

Отметим, что выставка работает с 10 до 18 часов. Цена билета — 60 рублей, для льготной категории — 30 рублей. Посетители с ограниченными возможностями могут предупредить о своем визите на выставку по телефону: 8-985-153-44-46.

Адрес: городок им. Баумана, д. 2, стр. 4.