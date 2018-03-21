Первые подснежники расцвели в «Аптекарском огороде» 

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели первые подснежники. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«21 марта в «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники — предвестники весны. Это первые подснежники в Москве в 2018 г. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа», — отметила О. Архипова.
Она уточнила, что в 2017 г. подснежники появились в «Аптекарском огороде» 20 февраля, в 2016 г. — 13 февраля, в 2015 г. — 24 февраля, а в 2014 г. из-за резкого потепления в столице — 13 января. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения, подчеркнула пресс-секретарь. О. Архипова также пояснила, что на территории «Аптекарского огорода» произрастает четыре вида подснежников: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная, Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. Большее количество видов и сортов подснежников можно увидеть на IV ежегодной выставке «Репетиция весны» до 18 марта 2018 г. Гости «Аптекарского огорода» смогут наблюдать цветение подснежников вплоть до конца апреля, в середине которого откроются XVIII Весенний фестиваль цветов и сезонный магазин растений и декора Plantarum на свежем воздухе.